La estudiante de quinto grado que murió tras una pelea fue hallada inconsciente en la oficina de la enfermera. Esto es lo que sabemos

Entornointeligente.com / (CNN) — Cientos de personas se estrecharon las manos y oraron durante una vigilia por Raniya Wright, una estudiante de quinto grado que murió esta semana después de una pelea en su escuela primaria. El jueves, residentes de Walterboro, Carolina del Sur, aproximadamente a una hora en automóvil al oeste de Charleston, colocaron animales de peluche de color rosa en la entrada de la escuela primaria Forest Hills. El abuelo de Raniya, Ernie Wright, habló con CNN y la describió como una niña que no se involucraría en nada violento. LEE: Estudiante de quinto grado muere después de una pelea en el salón de clases de la escuela primaria “Solo quiero decir una cosa: que mi nieta era una buena niña. Ya sabes, ella tenía como 10 años y respecto a la clase de persona que era, era acomodadora en la iglesia. Mucho, usted sabe … Ella solo, solo iba. Quiero decir, en cuanto a violencia o algo así, ella nunca lo haría”, dijo. A medida que su familia sigue sufriendo y la pequeña ciudad de 5.100 residentes sigue impactada, hay muchas preguntas sin respuesta. Una autopsia está programada para el viernes, dijo la oficina del sheriff. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de la muerte de la menor: Lo que sabemos Raniya murió dos días después de la pelea Ella sufrió heridas graves cuando estalló una pelea en su salón de clases el lunes, dijeron funcionarios de la escuela. La llevaron a la enfermería de la escuela y los paramédicos la trasladaron a un hospital cercano. Más tarde, fue llevada en avión a la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston, donde murió el miércoles. Dos estudiantes estaban en la pelea Solo otro estudiante más estuvo involucrado en la pelea del lunes, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Colleton. También era de quinto grado. No fue herida con un arma Las autoridades describieron la pelea como un “altercado físico” y dijeron que no hubo armas involucradas. Nadie ha sido arrestado Funcionarios de la escuela dijeron que un estudiante de la Escuela Primaria Forest Hills fue suspendido, pero no está claro si ese estudiante estuvo involucrado en la pelea. No ha habido arrestos y las autoridades no han presentado cargos penales en relación con la muerte de Raniya, dijo la oficina del sheriff. Lo que dice la escuela La Junta Escolar del Condado de Colleton hizo sus primeros comentarios sobre la muerte de Raniya el jueves, luego de una reunión especial para discutir el incidente, informó WCSC, afiliada de CNN. Sin embargo, los que asistieron a la reunión quedaron molestos y decepcionados tras escuchar muy pocos detalles sobre el incidente, según la estación. “Nuestra junta y el distrito han recibido múltiples solicitudes de información. Debido a la investigación en curso y las leyes de privacidad de los estudiantes, no podemos compartir detalles específicos en este momento”, dijo el presidente de la Junta del Distrito Escolar, Tim Mabry, en una declaración preparada, según WCSC. Lo que no sabemos La manera exacta de la muerte de Raniya Más detalles sobre cómo murió Raniya podrían revelarse después de una autopsia que se realizará el viernes. Lo que provocó la pelea Los estudiantes estaban en un salón de clases cuando se desató la pelea, pero no está claro qué llevó a la confrontación. Los funcionarios de la escuela no han comentado si los estudiantes estaban en medio de una lección, si estaban entre descansos ni si los estudiantes estaban en la misma clase. Qué sucedió durante la pelea Funcionarios de la escuela dijeron que detuvieron la pelea pero no especificaron cuánto tiempo duró. Las autoridades no han dicho exactamente cómo se lesionó Raniya. ¿Cuáles fueron las lesiones de Raniya? Cuando los paramédicos llegaron a la escuela, Raniya estaba inconsciente en la estación de enfermería de la escuela, según un informe de la oficina del sheriff. La llevaron a dos hospitales diferentes, pero el departamento del sheriff no dijo qué tipo de lesiones sufrió o por qué fue trasladada vía aérea a un hospital de Charleston. ¿Qué va a pasar con el otro estudiante? El otro estudiante involucrado en la pelea es menor de edad y no ha sido identificado. Kaylee Hartung de CNN contribuyó con este informe. LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com