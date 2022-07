La estrella del tenis Coco Gauff presenta exclusivo calzado deportivo para mujer

Entornointeligente.com /

Cuando la estrella del tenis Coco Gauff salió a la cancha para un partido de exhibición en Atlanta durante el fin de semana pasado, se ató un par de tenis que la colocaron en un aire enrarecido entre sus compañeros. Con el debut de un par de New Balance de color púrpura brillante, rosa y naranja, Gauff presentó su primer zapato exclusivo con la compañía que la contrató a los 14 años, el Coco CG1 .

Coco Gauff de Estados Unidos celebra ganar su partido de tenis de octavos de final del torneo WTA contra Wang Xinyu de China en Berlín, Alemania, el jueves 16 de junio de 2022. AP Photo/Michael Sohn «Todo el equipo de New Balance, desde el diseño hasta el marketing, realmente se preocupa por mí como persona y no solo como atleta», dijo Gauff en un comunicado. «Y esa relación nos permitió crear la Coco CG1».

Selecciones Editoriales Las mujeres que tenían sus propias líneas de tenis comparten sus experiencias 281d Aaron Dodson y Nick DePaula | The Undefeated Francisco Lindor honra sus raíces puertorriqueñas en su línea de calzado deportivo 310d Aaron Dodson La trayectoria del ‘Sole Survivor’ Jaysse López, de no tener vivienda a forjar un imperio de reventa de tenis 312d Aaron Dodson 2 Relacionado Los zapatos se lanzarán el 26 de agosto y tienen un precio de $170, con dos colores, denominados «Pompey» y «DigiCoco», confirmados oficialmente por New Balance. El par «Pompey» presenta un desvanecimiento degradado a lo largo del cuello y se inspira en las canchas de tenis de Pompey Park en la ciudad natal de Gauff, Delray Beach, Florida, donde su padre, Corey, le enseñó el juego por primera vez a una edad temprana.

El mantra de su padre, «Puedes cambiar el mundo con tu raqueta», está en la punta derecha del zapato. El dedo del pie izquierdo coloca las coordenadas de Pompey Park a lo largo de la goma.

Con una altura media inspirada en el entrenamiento cruzado y una mezcla de materiales en todas partes, el diseño también incorpora su firma en la lengüeta y en el ojal dorado del cuello.

New Balance «El Coco CG1 es un zapato de aspecto vintage con un toque moderno», agregó sobre la inspiración del diseño de los años 90. «¡Estoy tan emocionada de tener esto en las tiendas y ver cómo la gente lo usa!»

En el tenis, la icónica Serena Williams ha lanzado colecciones exclusivas con Nike y Puma en años anteriores, pero Gauff se erige como la única tenista actual que lanzará un diseño exclusivo actual.

🚨: @CocoGauff debuts her new signature shoe, the NB Coco CG1, at the Atlanta Open. 🔥 👟 🎾 #madeforthew | @newbalance pic.twitter.com/ZXRKhfqQ19

— Made for the W (@madeforthew) July 25, 2022 En el básquetbol, solo 10 jugadoras de la WNBA han lanzado su propio calzado exclusivo, y la delantera de las Seattle Storm, Breanna Stewart , debutó recientemente con sus Puma Stewie 1 durante el All-Star Weekend en Chicago, marcando el primer calzado de básquet exclusivo para mujeres en una década.

En New Balance, Gauff se une a una lista selecta de patrocinadores con sus propios zapatos exclusivos, junto con la estrella de atletismo Sydney McLaughlin y la destacada jugadora de softbol Sierra Romero .

«Firmé con New Balance a una edad tan temprana», dijo Gauff. «Y estoy muy emocionada de saber que continuaré trabajando con ellos durante mucho tiempo en el futuro».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com