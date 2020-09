Entornointeligente.com /

La estrategia marroquí relacionada con la inmigración ilegal hacia Canarias

Por Bruno Perera

Según la última actualización del Ministerio de Interior de España, hecha el 15 de septiembre de este año, la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias ha aumentado un 512% con respecto al 2019, mientras el resto de las vías de entrada descienden considerablemente, como es el caso de Ceuta y Melilla.

Marruecos desde hace varios años ha estado intentando ampliar sus aguas de ZEE hasta el límite de 200m/n que le corresponden según la Ley del Mar, pero que deberá compartir con Canarias España e Islas de Madeira Portugal.

En este conflicto, estas dos naciones mencionadas aún no han llegado a un acuerdo con Marruecos en la repartición equitativa de la ZEE marroquí, por motivo de lo que cada cual intenta conseguir de más. España alega que Canarias tiene derecho a una parte de la ZEE del reino marroquí, y Portugal también litigia por la misma aspiración.

La ley del Mar en la PARTE IV ESTADOS ARCHIPELÁGICOS, artículos desde 46 a 49, aclara que únicamente las naciones continentales o también llamadas ribereñas, y los Estados Archipelágicos, poseen derecho a ZEE y en algunos casos inclusos a Plataforma Extracontinental, siempre y cuando la isóbata que es una línea imaginaria que se traza sobre el lecho marino, su profundidad no supere 2.500 m, y también cuando no esté obligada a compartir la PEC con otras naciones o Estados Archipelágicos. Y el Manual de Delimitaciones de Fronteras Marítimas de Naciones Unidas publicado en el año 2001, expone que NU no da los mismos derechos de aguas marítimas a una isla o un grupo de islas que pertenezcan políticamente a una nación continental. Y el mismo Manual, expone varios ejemplos como el caso entre Francia y Canadá que en un litigio que tuvieron ambas naciones Francia ganó en 1992 para su archipiélago de San Pierre et Miquelón localizado en Terranova, 12 más 12 millas náuticas de aguas territoriales y un pasillo de 10 M/n de ancho por 200M/n de largo, a través de la ZEE canadiense.

De lo que he explicado informo, que Canarias por el hecho de no ser reconocida por Naciones Unidas como Estado Archipelágico, y por ser un archipiélago situado en ultramar, Naciones Unidas le concede lo mismo que le concedió a Saint Pierre et Miquelón, aguas marítimas cerradas entre islas y una periferia marítima de 24M/n de aguas territoriales. Igualmente, al archipiélago de Madeira NU le concede lo mismo.

Pero el meollo de la disputa marroquí se halla sobre todo en el conflicto que tiene con los saharauis que demandan la independencia de su país, independencia que aún está en disputa por resolver a través de Naciones Unidas.

Marruecos ha estado chantajeando a España y a la Unión Europea desde hace unos 35 años, usando como arma política y económica envíos de pateras con inmigrantes ilegales. El Reino Alauita por medio de la inmigración ilegal intenta que España reconozca que el Sahara, su territorio y su mar de ZEE es propiedad suya.

Para atajar la invasión de pateras solo nos queda salir a la calle con una o varias manifestaciones reclamando a Marruecos que deje de enviarnos inmigrantes ilegales por medio de pateras. Asimismo, urge que el Estado español durante esta pandemia, negocie algún tipo de acuerdo con la Unión Europea para prestarle ayuda a Marruecos en sus necesidades sociales, como pueden ser hospitales de campaña, sanitarios, medicamentos, alimentos, ropa, etc. Pero la ayuda que se le done debe ser bajo vigilancia y supervisión de agentes europeos que residan en territorio marroquí. Y si Marruecos no ataja la invasión de pateras, entonces España debe poner una flotilla de patrulleras cuidando nuestras fronteras marítimas para que así la deportación se haga en caliente después de dar a los inmigrantes el auxilio que les corresponda. Inmigración legal Sí, y solo cuando la necesitemos.

