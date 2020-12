La estela de destrucción del poderoso ciclón Yasa: casi 100.000 afectados y varios muertos

As a massive winter storm #Gail pummels northeast USA and record breaking snowfall is dropped in Japan..

Entornointeligente.com /

El poderoso ciclón Yasa , que fue rebajado este viernes de la máxima categoría 5 a la 4, dejó una estela de destrucción en varios poblados de Fiyi , una nación insular del Pacífico Sur, causando al menos dos muertos.

El primer ministro del país, Fran Bainimarama, estimó que “unos 93.000 fiyianos se encontraron en la trayectoria directa de la tormenta. Se han confirmado dos fatalidades, un hombre de 45 años y un bebé de tres meses. Tristemente esperamos que estas cifras aumentarán”, apuntó en un vídeo en su cuenta de Facebook.

Con vientos de hasta 345 kilómetros por hora, según el comunicado de Bainimarama, Yasa arrasó desde la tarde del jueves Vanua Levu, la segunda isla más grande de Fiyi, donde se desplazó lentamente durante la noche, destruyendo viviendas, cultivos, y dejando a varios poblados sin electricidad ni comunicaciones.

As a massive winter storm #Gail pummels northeast USA and record breaking snowfall is dropped in Japan…

Spare a thought for Fiji ??. Catastrophic landfall of record breaking cyclone #Yasa is happening right now. Pic.twitter.com/h0nQgh86UT

? Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 17, 2020 Más sobre Facebook Según la Oficina Nacional de Gestión de Desastres Nacional, cerca de 23.500 personas se encuentran realojadas en 457 centros de evacuación, aunque si bien se desconoce la magnitud de los daños, las fotografías publicadas en las redes sociales muestran diversos ejemplos de la destrucción.

“Seguiremos evaluando la escala de los daños en los próximos días pero es muy probable que sea de cientos de millones de dólares en daños”, comentó Bainimarama.

El Gobierno fiyiano, que declaró el jueves el estado de desastre durante 30 días a consecuencia del ciclón, advirtió este viernes de que la alerta por Yasa sigue vigente en la zona oriental de Viti Levu, así como otras localidades e islas cercanas.

El Servicio Meteorológico de Fiyi informó este viernes de que Yasa, uno de los ciclones más fuertes que ha golpeado Fiyi en las últimas décadas, ha pasado a la categoría cuatro y se “está debilitando rápidamente”.

Yasa se desplaza hacia el sureste de la nación oceánica para salir la mañana del sábado del territorio fiyiano en su camino hacia Tonga, agregó este servicio gubernamental.

Además de Yasa, el ciclón Zazu golpea el Pacífico Sur, cuya temporada de ciclones se da cada año entre noviembre y abril, y se dirige hacia Tonga.

Entornointeligente.com