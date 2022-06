La esposa de Lionel Messi presumió de su figura en un yate en Ibiza (FOTOS)

Entornointeligente.com /

Antonela Roccuzzo, la impresionante esposa de Lionel Messi, lució su figura mientras se relajaba en un yate en Ibiza el martes con su marido futbolista.

El deportista argentino, de 34 años, charló con su pareja, de 34 años, a bordo mientras ella presumía de sus tonificados abdominales y de sus ágiles piernas con un bikini verde con estampado de leopardo.

La pareja estuvo acompañada por Cesc Fàbregas y su esposa Daniella Semaan en este viaje de lujo en el que pasaron un buen rato juntos.

Antonela se bronceó con el bikini y se dio un baño en el mar antes de secarse con una toalla de color púrpura.

Por su parte, Lionel se mostró feliz y relajado con una camiseta blanca de McQueen que combinó con unos pantalones cortos estampados y una gorra informal.

Cesc, de 35 años, que recientemente se ha confirmado que dejará el Mónaco a finales de este mes cuando termine su contrato, lució un bañador verde.

Su esposa Daniella lució un bikini rosa para el soleado día en el yate, que combinó con una falda corta.

Ibiza es un destino habitual de las vacaciones de Messi y su familia, a la que el futbolista ha acudido en los últimos años con su compañero del Barcelona Luis Suárez.

Messi y Antonela son padres de Thiago, de 9 años, Mateo, de 6, y Ciro, de 4.

La noticia se produce después de que el Mónaco confirmara que el centrocampista Cesc se marchará a finales de mes, cuando expire su contrato.

El español se unió al equipo francés desde el Chelsea de la Premier League en enero de 2019, pero ha luchado con las lesiones esta temporada en el Stade Louis II.

Los problemas en los isquiotibiales y en el tobillo, así como un brote de coronavirus, han contribuido a que la antigua estrella del Arsenal y del Barcelona sólo haya disputado dos partidos de liga y uno de Europa League en 2021-22.

El club ha confirmado que dejará el club después de tres años y medio, escribiendo: «El centrocampista con más de 830 partidos de carrera, cuyo contrato está llegando a su fin, deja el club del Principado tres años y medio después de su llegada.

Esta temporada se ha especulado con la posibilidad de que anuncie su retirada, pero el campeón del mundo en 2010 desmintió previamente esas informaciones, y que tenía algunos contactos con otros equipos pero que «el nivel del club podría tener que bajar».

Aunque en otra entrevista el mes pasado el catalán reveló que dejaría el Mónaco al final de la temporada.

En declaraciones a So Foot, Cesc confirmó que no quiere terminar así su carrera como futbolista porque ‘este año ha sido muy malo’, a pesar de afirmar que ya le han llamado sus antiguos jefes para ver si quiere formar parte de su cuerpo técnico.

A la pregunta de si podría quedarse en su actual club, Cesc dijo: ‘No, es seguro que se ha acabado entre el Mónaco y yo.

Mi contrato expira el próximo mes de junio y busco un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar.

Para ser honesto, ya he recibido dos o tres llamadas en las últimas dos semanas de algunos de mis antiguos entrenadores para saber qué quería hacer, para ver si quería unirme a ellos este verano como entrenador.

‘Pero este año ha sido tan malo que no puedo terminar en eso. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando. Estoy agradecido por la carrera que he tenido, pero no siento que haya terminado’.

Cesc ha jugado en tres de las cinco grandes ligas europeas a lo largo de su carrera, pero asegura que está «abierto a todo», siempre y cuando se sienta bien mentalmente en cualquier posible nuevo club.

Estoy abierto a todo, sólo quiero divertirme», añadió Cesc. El lugar no importa, lo que cuenta es mi cabeza.

Cuando estoy en forma me siento muy bien, cuando me entreno con mis compañeros no siento nada diferente en cuanto a la pasión por el juego’.

ENLACE ORIGINAL: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10939277/Lionel–Messis-stunning-wife-Antonella-Roccuzzo-shows-figure.html

