La esperanza patriótica vuelve al camino, la resistencia a la barbarie se fortalece

En una reunión, en la noche del jueves pasado, se acordó reactivar a la Esperanza Patriótica: » volver al camino con la adarga al brazo» , como nos señaló con su ejemplo el Che, para reforzar la resistencia a la barbarie madurista. Nosotros somos militantes de ese esfuerzo, junto a varios hombres y mujeres que, por razones obvias, se mantienen sus nombres, que no su voluntad, en reservas. Aquí dejamos el pensamiento de la Esperanza en esta hora difícil para la Patria.

En el país se escenifica el choque frontal entre dos bloques, esta guerra se repite prácticamente desde los inicios de la humanidad, es la lucha del humanismo contra la barbarie, entre el bien contra el mal, entre la libertad enfrentada a la esclavitud, entre los trabajadores contra los poseedores de los medios de explotación.

Venezuela, desde los días de su nacimiento, fue escenario de esta lucha. Bolívar entendió el carácter humanista, universal, de su esfuerzo, y llevó su ofensiva de liberación hasta los confines del Continente; quiso liberar a la humanidad de sus propias cadenas, decretó la liberación de los esclavos, en lucha frontal contra la barbarie. Su osadía la pagó, con su vida.

Desde esos días hasta hoy, no ha cesado el enfrentamiento entre estos dos bloques. Para no ir muy lejos, recordemos la historia reciente: siempre toda dictadura tuvo su oposición, sus trincheras de resistencias; gómez sufrió el alzamiento de lo mejor de la juventud, no fueron suficiente la rotunda y el castillo de Puerto Cabello para sofocar la resistencia. La dictadura de pérez jiménez tuvo su trinchera en la Junta Patriótica de Fabricio. La cuarta república, culminación de todo este periodo de gobiernos antihumanos, encontró en la resistencia guerrillera su trinchera de piedras y de ideas. Fue el Comandante Chávez, hijo directo de todas estas luchas, quien consigue grandes éxitos en la batalla contra la barbarie.

Con Chávez se emprendió la fundación de un nuevo mundo, donde todos podríamos vivir como hermanos, fieles al principio de «a cada uno según su capacidad y de cada uno según su necesidad». Un mundo «con todos, y para el bien de todos», como enseñó Martí. Emprendimos el camino al Socialismo.

Como siempre ha sucedido en la historia, la canalla explotadora, la antivida no se quedó tranquila, y el Comandante fue asesinado, y el antihumanismo, el capitalismo, fue restaurado en el gobierno. El capitalismo recompuso su bloque: el madurismo y el guaidosismo. Y comenzó el exterminio del chavismo, lo sacaron del gobierno, hoy vemos cómo hasta sus símbolos fueron borrados, se eliminaron las bases económicas del Socialismo, la propiedad social, se eliminaron las organizaciones sociales, las Misiones, territorios para el ejercicio del esfuerzo común, de la fraternidad. Se persiguieron los líderes que se mantuvieron leales al pensamiento Chavista.

Hoy, esa lucha entre el bloque capitalista y el bloque Socialista se agudiza. Los socialistas se reagrupan (este grupo es ejemplo de eso), salen del duelo y la confusión del asesinato de Chávez, se identifican con claridad los bloques, y comienza una fase aguda del enfrentamiento.

No es casualidad, no es un hecho aislado, los ataques contra el Ministro Ramírez. Son parte de esa batalla histórica, en la que, el madurismo al carecer de ideas, de proyectos estratégicos propios, tiene que ir a buscar su arsenal de las alcantarillas, inventar canalladas, construir mentiras, ocultar sus fechorías.

Ramírez representa el regreso al camino de Chávez, a la construcción de la fraternidad entre los humanos y de estos con la naturaleza. El regreso a una economía social, viable, amable con la naturaleza. Cuando Ramírez se yergue como una opción chavista, actuante, capaz de disputarle el poder a los capitalistas, en cualquier terreno, por supuesto, lo persiguen

Por eso la Esperanza Patriótica lo apoya, compartimos con Ramírez su vocación socialista, humanista, la necesidad urgente de salir del madurismo. Acudimos a su llamado de organizar al chavismo y convocamos a la masa chavista, a las trincheras de resistencia. La Patria, se juega su futuro en los próximos días, no podemos dejarla sola, nada justifica, nada está por sobre el destino de la Patria, que es el destino de nosotros ahora, de las futuras generaciones, y el destino de la humanidad que clama por un ejemplo de un nuevo mundo posible.

Pedimos iniciativas de apoyo a la Esperanza Patriota , por diferentes medios, desde pintar una pared, hasta un grito en la madrugada… todo suma…

¡RESTEADOS CON CHÁVEZ Y RAMÍREZ!

LINK ORIGINAL: Aporrea

