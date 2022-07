La esperada serie sobre «The Lord Of The Rings» se apodera de la Comic-Con

Entornointeligente.com /

SAN DIEGO.- Es la ficción televisiva más cara de la historia, con un presupuesto de más de 450 millones de dólares para su primera temporada, y Amazon Studios elevó este viernes la expectación por « The Lord Of The Rings: The Rings Of The Power» con una espectacular presentación en la Comic-Con, la feria más importante del mundo del entretenimiento.

El gigante del comercio electrónico fichó a Stephen Colbert , uno de los reyes de la televisión estadounidense, para proyectar a los fanáticos de la saga las primeras imágenes de esta serie, codirigida y producida por el español J.A Bayona, que llegará a Amazon Prime Video el 2 de septiembre.

«Es una historia de esperanza y de adentrarse en la oscuridad. Esto es J.R.R. Tolkien , es ante todo una historia de pérdida», aseguró Colbert ante miles de seguidores que hicieron cola, algunos durante toda la noche, en el Centro de Convenciones de San Diego para ser los primeros en ver un aperitivo de la superproducción, ya disponible en internet.

Con un nivel técnico impresionante, cada uno de los ocho episodios que conforman esta primera temporada promete replicar una experiencia similar a las películas de la trilogía original.

Así lo aseguraron sus productores ejecutivos, Patrick McKay y J.D. Payne sobre un escenario con pantallas envolventes al que, sin embargo, no subió Bayona por estar filmando en otros proyectos.

«Hay mucha expectativa y mucha pasión entre los fans, no queríamos defraudar a nadie. Hemos trabajado cuatro años y medio en secreto en esto, planteándonos todo el rato cómo podíamos hacerlo mejor», dijo un sonriente McKay.

