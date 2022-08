La escuela infinita

Entornointeligente.com /

Querido Gabriel,

¿Hasta dónde llega la escuela? ¿Termina en sus puertas, rejas y muros? ¿Se acaba en el grado once? ¿O finaliza con el diploma de la universidad? La escuela, scholé en griego, tiene una etimología que significa ocio, una palabra que evoca libertad, que no conoce límites. Si queremos vivir largo y ancho, lograr algo bello, amar bien y conocernos en algún grado, el alma del escolar y el espíritu del estudiante no pueden abandonarnos jamás.

Hoy en día los colegios se extienden a la ciudad. Los niños van, por mencionar el lugar más bonito, al Parque Explora y allí se cristalizan, en segundos, años de clases de biología o de física. Lo llamamos el colegio extendido. Pero ¿qué tal si no solo ampliamos la idea del colegio en el espacio, sino en el tiempo y en otras dimensiones? ¿Hablamos de escenarios cotidianos, menos obvios, llenos de maestros, laboratorios y aulas insospechadas? ¿Será que ese proceso que teje la educación con la realidad, ese ir y venir para aprender y aprehender, puede continuar toda la vida?

Alex Beard, estudioso de la educación, dice que nacimos para aprender, que nuestra mente busca, invariablemente, el aprendizaje. Pero no dice que solo aprendamos mientras asistimos a una institución educativa. ¿Conversamos sobre la idea del colegio que lo abarca todo? Hablemos del papel educador de los amigos, las empresas, el cuerpo y hasta los sueños. Pensemos que nacimos para aprender a toda hora, en cualquier lugar y de muchas maneras diferentes.

Los amigos son grandes maestros. Si los observamos con atención, nos encontraremos en su mirada, son nuestro más sincero espejo.

Para aprender hay que valorarnos y ponernos en nuestro justo punto, y nadie nos puede hacer preguntas difíciles tan desprevenida y oportunamente como un verdadero amigo. «De la incomodidad nace el aprendizaje», me dijo alguien en quien intuyo un maestro.

Las empresas son colegios para adultos. Colega y colegio comparten etimología. Trabajamos, desde luego, pero, sobre todo, aprendemos. De vez en cuando aparece un compañero que, con sus gestos y acciones, se convierte en un referente, nos enseña deliberada o accidentalmente, para nuestra fortuna. Los errores que cometemos en el trabajo, por otro lado, son los mejores proyectos educativos, entre más grandes, mejor, porque son más evidentes. Mi papá decía que cuando uno se tropieza, sin llegar a caerse, avanza un poco más rápido.

El cuerpo, además, es un buen guía caminero. Las enfermedades nos enseñan, las emociones y las sensaciones nos informan. Cuando va de la mano con la mente, hacen magia, crean posibilidades. Al dormir, por ejemplo, albergamos un laboratorio que separa, elige, limpia y hace alquimia con los elementos de la existencia. ¿Alguna vez has resuelto un problema complejo en medio del sueño?

Hablemos de las sorprendentes escuelas, maestros y aulas que nos rodean. Así comenzaremos a ver cada jornada con la emoción del «primer día de colegio», a los demás como compañeros de pupitre y la vida como una inmensa escuela. «Todos estamos aprendiendo», dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Si nos imaginamos ese colegio amplio, cada desafío que encontremos será un acertijo que nos sonría esperando a ser descifrado, una historia añorando ser escrita

