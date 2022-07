La escalofriante estadística de TikTok que muestra el peligro al que se exponen los niños pequeños en las redes sociales

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El debate sobre los niños pequeños y la tecnología es prácticamente infinito. Desde qué edad dejarles tener un móvil hasta preguntarse si es «moral o no» publicar imágenes suyas en redes sociales. Esta última cuestión cada vez es más relevante por la existencia de numerosos influencers de menos de 10 años.

Por 20minutos

Por eso, una madre llamada Jes, cuya cuenta de TikTok se llama @hashtagfacts, quiso avisar al resto de padres del peligro que esto supone. «Borra las cuentas personales de tus hijos en redes sociales ahora mismo», comenzó un video que ya tiene más de 7 millones de reproducciones.

Esta usuaria habló de la cuenta de una niña de 3 años llamada Wren que tiene 17 millones de seguidores. «No podía entender por qué tanta gente quiere ver videos de un bebé», confesó, antes de descubrir la verdadera razón.

@wren.eleanor

Team mom or team grandma? ????

? barb heaven ※ kevzilla

«La gente empezó a darse cuenta de la cantidad de veces que sus videos son guardados», mostró. Habla de una de las opciones que permite TikTok de situar tus videos favoritos en marcadores para volver a encontrarlos más rápidos.

Se puede observar la cantidad de gente que desea volver a ver el video de nuevo y la estadística para Wren es escalofriante. «Más de 40.000 personas han guardado un video en la que sale con un crop top y más de 100.000 en la que sale comiendo una salchicha», declaró.

@hashtagfacts

#fyp #wren #protectourkids #protectthekids #itsnotokay #nottoday #nottodaysatan

? original sound ※ o v e r . I t

Por si esto no fuera poco, muchos han comenzado a notar comentarios asquerosos en los videos e, incluso, en las búsquedas del nombre de Wren en TikTok se podía ver que lo más buscado era «Wren con conjuntos escandalosos».

Pensando en su propia hija, esta usuaria comprobó cuánta gente había guardado un video que había subido de ella haciendo un inocente reto. La cifra, que no revela, asegura que era tan alta que decidió borrar el video en el momento.

Así comenzó a descubrir la de gente extraña que seguía a su hija de 12 años, también en su cuenta de privada de Instagram. Por eso, pide a los padres que piensen que «cada ‘me gusta’ y cada vez que lo guardan puede ser una persona haciendo cosas asquerosas». «Protejan a sus hijos», pidió.

@hashtagfacts

Replying to @hayes_cc #greenscreen i will not #stopfighting #protectthekids #protectourkids #wren #parentsbeware #momtok #parenttok #fyp

? original sound ※ o v e r . I t

Unas palabras que han causado gran revuelo en el área de tiktok dedicada a la paternidad. «No quería criticar a su madre ni avergonzarla, solo quiero mostrar los peligros de depredadores que hay en las redes», defendió más adelante Jes.

El debate, por lo tanto, continúa. No solo por lo que otros pueden hacer con las imágenes de los pequeños, sino por los problemas de salud mental que puede conllevar semejante exposición desde tan pequeña, tanto como usuaria como creadora de contenido.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com