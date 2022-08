La empresa que hace la doble vía en Chimoré pidió un segundo anticipo

Entornointeligente.com /

Ante el bloqueo en Chimoré por la construcción de la doble vía, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo ayer que la empresa a cargo del tramo, Ciabol, pidió un segundo anticipo y más plazo para entregar el proyecto. El Ministro explicó en una entrevista a radio Kawsachun Coca que el problema fue generado por una empresa socia de la Asociación Carreteras del Trópico, Ciabol, que desde 2018 no acaba la obra. Dijo que es la misma que dejó a medias la carretera Río Seco-La Cumbre. «Hace un año y ocho meses le había instruido al gerente de esta empresa que agilice los trabajos. Son 17 kilómetros que no nos puede entregar y son más de dos años», declaró. El primer argumento de la empresa fue que no se le pagó las planillas. Sin embargo, eso fue en el gobierno de Jeanine Áñez y actualmente ya no se le debe «ni un solo centavo». Luego, arguyó que los comunarios sólo querían seis vías y no ocho como está en el proyecto de 278 millones bolivianos. «Ponía excusas: no están liberados (carriles), pero le decíamos que avance en el otro tramo; ponía muchas excusas, se acercó a muchos dirigentes diciendo que le íbamos a quitar el trabajo e íbamos a contratar a otra empresa», señaló. Montaño dijo que por esa razón se amenazó a la empresa con resolver el contrato por incumplimiento. «Hacer 17 kilómetros en dos años es mucho tiempo», cuestionó. Manifestó que el Gobierno ya no puede desembolsar otro anticipo, porque en 2018 ya le dio el 20 por ciento, 41 millones, para pavimento. «No se puede dar otro anticipo, estaríamos poniendo en riesgo los recursos económicos del pueblo boliviano, ésa es una ilegalidad, por tanto, la empresa contratista tiene que tener los recursos económicos», declaró. El bloqueó perjudicó a más de 800 motorizados que se quedaron varados.

