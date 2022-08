La emotiva respuesta de la madre de Britney Spears

Entornointeligente.com /

La madre de Britney Spears le ha dicho a su hija que «nunca te daré la espalda», después de que la cantante calificara su tutela como un montaje y culpara a sus padres.

La cantante de Toxic, de 40 años, compartió un vídeo de 22 minutos en YouTube en el que hablaba extensamente de sus experiencias durante su tutela, que comenzó en 2008 y terminó en noviembre del año pasado.

Desde el final del calvario, en el que Jamie, el padre de Britney, y otras personas, tomaron el control de su vida y sus finanzas, la superestrella ha hecho acusaciones demoledoras sobre las restricciones a las que fue sometida y el trato que recibió.

En el clip subido ayer, que ya se ha hecho privado, Britney alega que su hospitalización forzada en 2008 fue premeditada para ayudar a su familia a tomar el control de sus bienes.

También afirma que, a pesar de los informes anteriores, no había drogas ni alcohol en su organismo antes de su hospitalización.

La cantante de Sometimes también dijo que una mujer le presentó la idea de la tutela a su padre y que su madre, Lynne, «en realidad le ayudó a seguir y a hacer que todo sucediera».

Lynn ha respondido ahora en Instagram al post de Britney, diciendo que ha sido rechazada muchas veces por su hija.

El post decía: «¡Britney, toda tu vida he tratado de hacer lo mejor para apoyar tus sueños y deseos!

Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades». Nunca te he dado ni te daré la espalda. ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y llamado me hacen sentir desesperado! Lo he intentado todo.

«Te quiero mucho, pero esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado».

Abriéndose a los días que precedieron a su publicitada hospitalización, Britney dijo en su post: «Nada de esto tenía sentido.

«Literalmente, el alcance de mi locura fue jugar a perseguir a los paparazzi, lo que sigue siendo hasta hoy una de las cosas más divertidas que hice al ser famosa.

«Recuerdo que mi madre estaba sentada en el sofá y dijo: ‘Hemos oído que hoy viene gente a hablar contigo. Probablemente deberíamos ir a un hotel o algo así’. Nunca entendí lo que quería decir.

«No la creí. ¿Va a venir un abogado? ¿Quién va a venir aquí? Cuatro horas después, había más de 200 paparazzi fuera de mi casa, grabándome a través de la ventana de una ambulancia, sujetándome en una camilla».

«Ahora sé que todo fue premeditado».

En el pasado, el padre de Britney ha dicho que ama a su hija «incondicionalmente» y que «trató de hacer lo mejor para ella».

Tras el testimonio de Britney en el juzgado, donde pidió el fin de la tutela, el abogado de Jamie negó que fuera responsable de las restricciones impuestas a su vida privada.

«A través de la curatela, Britney ha podido volver a un camino hacia la estabilidad en todas estas fases de su vida», dijo su abogado el pasado noviembre.

«La misión ha tenido éxito y ahora es el momento de que Britney vuelva a tomar las riendas de su vida».

