La emotiva dedicatoria de Ben Affleck a los hijos de Jennifer Lopez en su discurso de boda

Entornointeligente.com /

La pareja de Jennifer Lopez y Ben Affleck , tuvieron su primera boda oficial en julio, aunque fue de forma inesperada y casi secreta, ya que con ellos solo se encontraban algunos de sus hijos. La misma fue una sorpresa en Las Vegas con todas las normas, como anunció la actriz en su boletín, On the JLo. «Al final, fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado». Pero, para ambos no bastó, por eso pensaron en realizar una celebración mayor con sus amigos y seres más cercanos.

Para este nuevo festín se esperaban muchos invitados entre los que se contaban el mejor amigo de Ben , Matt Damon, y su hermano Casey Affleck , quien lamentablemente no pudo asistir. Para esta segunda boda que tuvo lugar en Georgia, Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron rodeados de amigos y familia. Probablemente por esta razón Affleck dio un discurso descripto por US Weekly como «Apasionado y conmovedor»; en el cual hubo especial mención para los hijos de la pareja.

Ben Affleck en lugar de lamentarse por no haber podido casarse antes con Jennifer Lopez , se mostró agradecido; pues si aquella boda a principios de los 2000 cuando ambos estaban en pareja durante su primer periodo juntos probablemente no habrían tenido sus hijos producto de su amor con otras parejas. «Los niños son la bendición y el regalo que sucedió porque no se casaron antes y eso es prueba de que todo sucede por una razón»; informó sobre los dichos de Affleck , una fuente cercana que se encontraba presente .

Los cinco herederos incluso acompañaron a los recién casados en su luna de miel en París. Para la glamorosa fiesta en Georgia, los mellizos de Jennifer Lopez , Emme y Max, se combinaron con sus nuevos hermanastros, los hijos de Ben Affleck , Violet, Seraphina y Samuel, al vestir todos de blanco.

Fuente: Twitter Bennifer, como solía llamarse a la pareja de Jennifer Lopez y Ben Affleck , es una de las más queridas del mundo del espectáculo y de Hollywood. Ambos actores en su boda se han mostrado felices junto a la numerosa familia, a la cual han congregado y por la que se dispusieron a encontrar una espaciosa mansión. Actualmente, viven en California, en la ciudad de Los Ángeles, en una lujosa propiedad.

Fuente: Twitter

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com