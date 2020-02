La emotiva bienvenida de Sudáfrica a Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019

Entornointeligente.com /

La actual Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi fue recibida por todo lo alto en su país natal Sudáfrica tras coronarse hace tan solo unos meses en Estados Unidos.

Zozibini Llegó a su país natal para disfrutar de las enormes fiestas de celebración por lograr la tercera corona universal para la nación africana.

A su vez, los meses que lleva siendo Miss Universo, la hemos visto en diferentes actividades en la ciudad de New York; dando conferencias, participando en el New York Fashion week 2020 y trabajando de lleno junto a la organización Miss Universe.

View this post on Instagram La actual Miss Universo acaba de llegar hace unas pocas horas a su país, South Africa, y fue recibida al ritmo de, “Tsamina mina, mina, eh eh, Waka waka eh eh..” @zozitunzi @missuniverse . Esa música me transporta allá por el 2010, ku'i mi corazoncito. 🇿🇦💔🇵🇾 . . #missuniverse #missuniverse2019 #missuniversesouthafrica #southafrica

A post shared by Ñande Miss ® (@reinaspy_) on Feb 8, 2020 at 11:01am PST

Tunzi fue abordada desde que pisó el aeropuerto de la capital sudafricana, en donde la esperaba miles de fanáticos y parte de la organización del Miss Sudáfrica y así iniciar el festejo y las entrevistas como la tercera Miss Universo de su país.

Sudráfrica ha logrado en los últimos años las mejores posiciones en Miss Universo, puesto que en 2017 lograron la corona, en 2018 se quedaron con el segundo lugar y en el 2019 volvieron a obtener el triunfo.

View this post on Instagram THE QUEEN IS HOME🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦 #zozicomeshome @zozitunzi 😍💗💗💗 @missuniverse 💗💗💗 ———————— #missuniversethailand #missuniverse #missuniverse2018 #68thmissuniverse #mikimoto #missphilippines #misscolombia #missthailand #missindonesia #misssouthafrica2019 #missuniverso #mouawad #missuniverso2019 #missworld #misssouthafrica #missgrandinternational #catrionagray #piawurtzbach #frederikacull #missuniverse2019 #iamyou #misssouthafrica #mouawadjewelry #zozibinitunzi #misssa #paweensuda

A post shared by Royalty Crowns (@royalty.crowns) on Feb 8, 2020 at 11:55am PST

LINK ORIGINAL: El Farandi

Entornointeligente.com