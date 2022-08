LA ECONOMÍA POSTPANDEMIA CRECE, PERO AGRANDA LA BRECHA ENTRE POBRES Y RICOS por Alirio Liscano

Entornointeligente.com /

Excelente el resumen de TATUY TV a través de la pluma sagaz y talentosa de Carlos Durich, quien autoriza que lo usemos. Qué nos dicen estos camaradas, en euros?. Que en 2020, con la COVID la economía mundial decreció en un 3,3 por ciento. Sin embargo, en 2021, por la vacunación y la flexibilización, la economía repuntó en un 5,9 por encima de 2020. Pero, aunque creció de 84, 91 billones a 96, 1 billones, o sea 11, 19 billones en el orden del 13 por ciento interanual, lo hizo en forma «muy desigual». Según la 0rganizacion Internacional Oxfam en su Informe «Beneficiarse del Sufrimiento», las 2668 personas más ricas del planeta, en 2021 acumularon para sí 3,78 billones, lo que traduce un 33 por ciento de la riqueza creada durante ese año. Sin embargo, aumentaron los pobres en 263 millones, es decir, cada 33 horas 1 nuevo millón de seres se hundieron en la pobreza mientras la riqueza de los opulentos crecía en 1 mil millones cada 30 horas. Qué más dicen estos Informes?Los datos coinciden con el World inequality Report 2022 (Informe Mundial de Desigualdad), que asegura que en 2021 el 1 por ciento más rico, un poco más de 51 millones de personas poseían el 32 por ciento de la riqueza total del orbe, frente a 2555 millones de personas que apenas contaban con 5 euros diarios para sobrevivir. Para este Report no hay que preocuparse por el crecimiento sino ocuparse de esta zanja macabra. En América Latina, aunque crecimos en 2021 por encima del 6 por ciento, según la CEPAL la pobreza extrema (ni una comida al día), se movió del 13, 1 de la población en 2020 al 13,8 en 2021, lo que suma a la miseria 86 millones. Venezuela, por su parte, según CEPAL, creció en 6,8 por ciento en 2021 y mientras el banquero español Juan Carlos Escotet de Banesco, según la Revista Forbes, confiesa beneficios de 400 millones de dólares en 2021, en ese mismo año, según Conindustria, un trabajador industrial venezolano, promediaba 1332 dólares al año. O sea, para que un obrero industrial venezolano se gane los 400 millones de Escotet, tendría que trabajar 300 mil años. Como dicen Tatuy TV y Carlos Durich, la voz de orden es: A la calle !!! Y yo autor de estas líneas, invito a ustedes a una reflexión serena: No hay duda que está naciendo el Mundo Multicéntrico y Pluripolar de Chávez, pero si la barbarie capitalista neoliberal sólo nos asegura Estancamiento con Inflación (la famosa «Estanflacion»), con Cambio Climático ya ante nosotros; 2555 millones de personas, un tercio de la población actual, que no puede comer; Guerras Agresivas de «saqueo petrolero» como en Irak, Libia y Siria + Ucrania y Taiwán; 400 Laboratorios Virales financiados por USA; el Imperio Yanqui buscando sobrevivir con el armamentismo en Europa y un mil bases militares en todo el globo; drones, invasión por Macuto y batalla de los puentes en nuestro caso, yo le pregunto a ustedes, Qué sentido racional tiene que nosotros hagamos «salchichas» con el Director de la Onapre Marco Polo Cosenza o con el directivo de la Ftuv Carlos López ?. Sólo agrego aquí que en USA, en 2021, hubo 100 mil fallecidos por «sobredosis», o sea 1 cada 5 minutos. Qué esperamos? Es la hora de Bolívar, Fidel y Chávez, de la Patria Grande, de Nuestra América. El Chavismo nos ha enseñado muchos secretos de la lucha política. No es más juicioso atender al llamado del Presidente Maduro, coordinarnos con los movimientos sociales de todo el Continente, incluidos los norteamericanos y lanzarnos a la movilización organizada de la inmensa mayoría golpeada y malherida? Fuenteovejuna, todos a una. La franca verdad es que Tatuy TV tiene razón. Nosotros Venceremos. AL.

