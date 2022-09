La dura nueva realidad de Cristiano Ronaldo

Entornointeligente.com /

U na búsqueda a la desesperada que no acabó con final feliz. Cristiano Ronaldo no dejó Old Trafford este verano y no jugará la Champions League… por ahora. Todavía queda el mercado de invierno y cualquier cosa puede ocurrir, está claro… pero por ahora se debe contentar con la Europa League , competición a la que volvía 20 años después (la jugó con el Sporting CP en 2002) y en la que empezó como titular ante la Real Sociedad.

No obstante, las sensaciones sobre el verde no fueron buenas y los gestos de impotencia del luso acompañaron a su mal partido. Completó los 90 minutos ante los donostiarras y disparó en cuatro ocasiones sin acierto entre los tres palos. Apenas ganó el 38% de los duelos totales y cayó cuatro veces en fuera de juego. Jon Pacheco lo ‘secó’.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com