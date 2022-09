La dura acusación que una ex empleada de Shakira lanza contra la cantante colombiana

Entornointeligente.com /

Como ya es costumbre Shakira ocupa los tabloides con sus noticias que hablan de la separación que está llevando a cabo con Gerard Piqué o la suma de dinero que debe a Hacienda de España, o qué pasará con sus hijos ya que hasta ahora tienen que quedarse en España por dos años más y seguir conviviendo en la ciudad con su ex pareja aunque quiera borrarlo del planeta, ahora deberá hacerle frente a severas acusaciones de una ex empleada .

Esta vez la noticia viene por el lado del trabajo ya que una empleada que trabajaba como encargada en la contratación de extras para algunos videos musicales de la ex pareja de Gerard Piqué, Shakira , afirmó que la cantante no es tan agradable como aparenta o como la gente cree que es. Estas acusaciones aparecen justamente en este momento en la cantante está batallando en varios frentes a la vez.

La empleada se llama Cristina Cárdenas y ella ha expresado: «A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandona!. Vaya con el carácter de la colombiana que nadie conocía si estas acusaciones que hace la ex empleada tienen asidero real.

Según dichos de la ex empleada de quien fuera la pareja de Gerard Piqué la grabación de un video que podría hacerse en cuatro horas puede llegar a tardar 17 horas. La ex coordinadora, también expresó que Shakira se para frente a sus extras y los señala con el dedo diciendo: «Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo». se debe tener en cuenta que Cristina Cárdenas trabajó en tres oportunidades con la cantante, por lo que sus acusaciones no han sido tomadas a la ligera.

Fuente: Instagram Shakira Además Cristina Cárdenas, ex empleada de Shakira , catalogó a la artista de arrogante, pues quiere ser la única que destaque en el rodaje de sus videos. Ante esto ha declarado: «Desespera a los directores, a la productora y a todos. Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muerde del asco y el equipo se desespera». En estos momentos de separación con Gerard Piqué , aparece una ex empleada que ha hecho estas acusaciones , si son ciertas o no y si tienen alguna intención nadie lo sabe; si resulta innegable que el público en general ha tomado partido por Shakira, y que estos dichos podrían afectar su popularidad.

