La dominicana Lourdes Stephen sale de Univision Julio 21, 2022 por Remo La periodista y conductora dominicana Lourdes Stephen:«Estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante: he decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision», informó Stephen a través del audiovisual compartido en su cuenta de Instagram.

