La ‘dominatrix’ Chloe Gray revela la excéntrica fantasía sexual de un futbolista del Arsenal

L os futbolistas siempre se encuentran en la mira del mundo entero, más si se trata de las estrellas de los mejores clubes del mundo. Lo que pocos ven es lo que hacen fuera de las canchas. Ahora se reveló que un jugador del Arsenal quería vestirse de mujer durante una videollamada sexual.

Chloe Gray, una ‘dominatrix’, contó una de las anécdotas que vivió con un jugador del Arsenal. La historia la reveló durante una entrevista para Daily Star. Eso sí, en ningún momento reveló el nombre de la persona que con la que tuvo este momento íntimo, a pesar de dar muchos detalles sobre la videollamada sexual que tuvo con el futbolista.

«Gastó alrededor de 1.000 libras (cerca de 1.180 euros) y quería vestirse como mujer. Tenía un juego completo de lencería blanca y tenía lápiz labial completo, una peluca, todo…», dijo Chloe al tabloide británico.

No entiende por qué los futbolistas disfrutan ese tabú La joven de 17 aáos explicó que los futbolistas siempre le están llamando, pero no entiende como pueden ser tan responsables y profesionales dentro de la cancha y al llegar a casa se postran frente a una pantalla.

«Con los futbolistas llamando, siempre pienso que es una locura cómo pueden pasar de tener un trabajo tan poderoso y ser tan profesionales a estar en su vida privada frente a una pantalla para algo que es un completo tabú» , aáadió.

Después de explicar eso dijo que en su trabajo nada le sorprende, ya que e s considerada la reina de los fetiches y hace prácticamente todo lo que le piden sus clientes.

» Nada me sorprende realmente porque me llaman la reina de los fetiches y no hay nada realmente que no cubra. Se ha convertido más en un pasatiempo que en un trabajo. Siempre son las personas de alto nivel, como abogados, futbolistas y policías, las que llaman», dijo.

LINK ORIGINAL: Marca

