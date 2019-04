La doble de Kerly Ruiz que engaña hombres en aplicación de citas 🔥👅

Entornointeligente.com / La animadora venezolana Kerly Ruiz denunció a través de su cuenta en Instagram que alguien se hace pasar por ella en la red social Tinder, una aplicación móvil de citas para encontrar pareja.

Ruiz contó que “está en Tinder” de manera sarcástica y compartió el nombre que usa la usuaria o el usuario ficticio y protestó porque le aumentaron la edad a 36 años, cuando en realidad tiene 33.

“Ahora estoy en Tinder, me llamo Tata y tengo 36 años. No me molesta lo de Tata sino que me pongan mayor tengo 33?”, dijo.

En la fotografía que escogió quien está detrás del perfil de Tata, Kerly aparece con un diminuto traje de baño presumiendo de su figura.

“Qué? No puede ser! Hoy me iba a ver con TATA! ??”, comentó el cantante Juan Miguel en referencia al perfil falso.

Es usual que usurpadores empleen fotos de personalidades para engañar a otros usuarios en las redes sociales, sin embargo, aplicaciones como Tinder se prestan para estafas, encuentros peligrosos y posibles casos de secuestro a través del engaño.

Noticia Anterior Anterior Siguiente Noticia Siguiente Relacionado

LINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

Entornointeligente.com