La DJ española que ha hecho historia en el Tomorrowland, el festival de música más grande del mundo

Beatriz Martínez tiene 38 años. Nació en Andújar, Jaén, aunque pronto se mudo junto a su madre a Ibiza. Tenía 15 años y ya sabía que su futuro estaría ligado con la música . Lleva años pinchando y ha viajado a Estados Unidos , Rumanía, China o Madrid, donde ha cosechado éxitos hasta convertirse en una de las mejores djs del mundo.

Se la conoce como B Jones y es ahora, en la madurez de su carrera, cuando ha cumplido uno de sus mayores sueños. Pero no solo eso, ha pasado a la historia al convertirse en la primera mujer española que ha participado en el Tomorrowland .

El festival más grande del mundo, el Tomorrowland El Tomorrowland se ha convertido en el festival más grande del planeta (se calcula que más de 400.000 personas acuden cada año a disfrutar de su música), y su primera edición comenzó el 11 de agosto de 2005. Armin van Buuren, David Guetta o Coone entre otros dieron el pistoletazo de salida a este eventazo de música electrónica que años después, ha acogido a su primera dj española.

El hito ha tenido lugar en el primer fin de semana de este festival internacional que se celebra en Boom, Bélgica, y que se prolongará dos fines de semana más (hasta el 31 de julio). El mainstage daba la bienvenida a la española que hacía vibrar a miles de personas y que se convertía en una de los 700 artistas que participan en este gigantesco festival.

B Jones, la primera DJ española en el Tomorrowland Comenzó siendo Baby Jones, según afirmaba en una entrevista, porque es «un poco como Indiana Jones «, y se lanza a las aventuras. Ahora es solo B Jones y es una de las mejores djs del mundo .

La andaluza ha sabido ganarse un puesto entre los mejores a base de trabajo, constancia y mucho talento. Trabaja desde los 15 años para sacar a su familia adelante, y su primer contacto con el mundo dj fue en Pachá Ibiza, cuando conoció a la dj australiana Sarah Main. Inspirada por ella y a los 19 años, comenzó su formación mientras su vida personal continuaba y se convertía en madre.

Ya en Madrid, comenzó como relaciones públicas de discotecas como Changó y Joy Slava, pero su sueño de ser dj nunca se desvaneció de su cabeza. En Madrid consiguió algunos contactos con productores que le ayudaron a comenzar y cuando volvió a Ibiza y después de mucho trabajo, terminó pinchando en Pachá Ibiza como Dj Tïesto o David Guetta .

Ahora sus sueños profesionales se hacen realidad, algo que ella misma admite en su cuenta de Instagram :

Me decidí a «intentarlo» hace más de 11 años. Mi hija tenía 6 años, yo no llegaba a final de mes y no tenía mucha ayuda. Han sido 11 años soñando con lo que estoy viviendo ahora, pero sobre todo trabajando muy muy duro, siendo humilde pero creyendo en mí. Este año mi hija cumple 18 y yo cumplo mis sueños (profesionales).» Un sueño cumplido del que también nosotros podremos disfrutar porque el festival puede seguirse también por streaming en el canal de YouTube oficial de Tomorrowland .

Fotos | Tomorrowland , Instagram @bjonesdj

