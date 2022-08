La diplomacia de EEUU: ¿A qué juega?

Entornointeligente.com /

«No da puntada sin hilo» dice un conocido refrán. A ver si con la heurística nos acercamos. Tema de análisis: la intensificación de EEUU en Taiwán durante lo que va de año.

¿Por qué este año? ¿Oportunismo político en víspera de las elecciones de medio término al congreso en noviembre? Contexto: el senado está dividido por mitades prácticamente, el voto de la vicepresidente decide cualquier empate. En la cámara de representantes está la mayoría demócrata dirigida por Nancy Pelosi. En juego está un tercio del senado y toda la cámara de representantes. ¿Se interesa el votante común y corriente por la política exterior? Sabemos que no, para nada, cuando mucho sabe dónde está parado. Entonces, no lo veo como oportunismo político en víspera de las elecciones al congreso, pero China si lo ve así. Graso error si en verdad creen eso, más bien pienso que con esa opinión de hoy el gobierno chino desea bajarle el tono y suavizar la costosa maniobra militar, pero no desea admitir que cayó en una provocación infructuosa.

Sigamos con el análisis de la oración del tema, vamos de atrás hacia adelante. ¿Por qué Taiwán? En ese país no hay abundantes riquezas naturales. Si tiene una posición geopolítica estratégica para una OTAN asiática. Pero allí están Japón y Corea del Sur para tal fin. Como centro de poder económico la isla está calificada en el grupo de los cuatro tigres asiáticos, los otros tres son Singapur, Corea del Sur y Hong Kong (ya bajo control de China). ¿En qué sector se destaca Taiwán?

En Taiwán está la industria de semiconductores más importante del mundo. Le prove a Samsung, Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Intel, AMD, Apple Inc., Ampere, Microsoft, MediaTek y Sony, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Huawei , MediaTek, Texas Instruments , y Realtek . ¿Qué tal esos súper pesos pesados de la creciente industria de alta tecnología? La importancia de este tema lo comprendemos con esta noticia reciente: Biden firma ley para impulsar chips de Estados Unidos y competir con China. La ley destina 52.700 millones de dólares a subvenciones y ayudará al país a «ganar la competencia económica del siglo XXI», aseguró Biden. «El futuro de la industria de los chips se hará en Estados Unidos» https://www.dw.com/es/biden-firma-ley-para-impulsar-chips-de-estados-unidos-y-competir-con-china/a-62761298

Para dimensionar el tema en nuestro término conocido: Taiwán se ha convertido en una súper OPEC para la industria de alta tecnología mundial. Esta apreciación confirma mi dimensionamiento: El gas ruso puede sustituirse, pero los semiconductores del fabricante de chips taiwanés TSMC no, https://www.dw.com/es/taiw%C3%A1n-el-mayor-fabricante-de-chips-del-mundo-en-peligro/a-62712751

China ha logrado también grandes avances en este sector estratégico del presente y futuro, ya tiene el súper nano chip, pero en un súper nano chip pudieran estar otras funciones ocultas que el comprador ni se percataría, pero su proveedor si, China. Entonces, podemos comprender que la diplomacia estadounidense se la está jugando con Taiwán fuertemente para salvar el suministro libre y competitivo del elemento estratégico para el mundo tecnológico presente y futuro.

