La despedida de la gran ‘Serena Slam’

Entornointeligente.com /

Serena Williams durante la ceremonia de condecoración en el US Open de 2013. EFE Como todo en la vida, en el tenis también hay un final. Así lo plantea la tenista estadounidense de 40 años, Serena Williams, quien declaró a la revista Vogue su intención de colgar la raqueta al finalizar su participación en el siguiente US Open (29 de agosto al 11 de septiembre).

«Estoy aquí para contarles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Quiero hacer crecer mi familia», confesó la tenista acreedora de 73 títulos.

En la entrevista relató las causas de su retiro a un mes de cumplir los 41 años. Explicó que planea darle más tiempo a su familia, incluyendo a su hija de 10 años, Olympia, y a los negocios que a través de los años ha ido construyendo.

«Quiero ser una hermana mayor. Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me mal interpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia. Y casi hice lo imposible: mucha gente no se dio cuenta de que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Abierto de Australia en 2017. Pero cumplo 41 años este mes, y algo tiene que pasar».

La tenista americana ha ganado un total de seis US Open a nivel individual. EFE Continuó, «no hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual de decir, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada. Desearía que fuera fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue», manifestó la menor de las Williams.

Una carrera familiar

Serena Williams no es la única Williams destacada en el tenis. Su hermana mayor Venus Williams también practica este deporte y ha sido la compañera de dobles de Serena en casi todos los torneos que ha disputado.

El debut de Serena Williams en un Grand Slam, propiamente el Australia Open de 1998 llegó cuando tan solo tenía 16 años. Aquel torneo fue el primer enfrentamiento de las hermanas Williams en la segunda ronda, luego de que Serena venciera a la rumana Irina Spirlea en la primera ronda del torneo.

Serena Williams durante el Gran Slam de Wimbledon 2022. EFE Serena y Venus han sido compañeras de dobles durante prácticamente toda la carrera de Serena. Esta última ha obtenido tan solo un título de dobles con una pareja diferente a Venus. Fue durante el Sparkassen Cup de Leipzig, Alemania, en 2002 cuando hizo pareja con Alexandra Stevenson. También logró ser finalista del ASB Classic 2020 en Australia, con la danesa Caroline Wozniacki.

En total, ambas hermanas han conseguido el hito de ganar 22 títulos de dobles, incluyendo tres preseas de oro en los Juegos Olímpicos (Sídney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012), 14 títulos de Grand Slam (dos Roland Garros, dos US Open, seis Wimbledon y cuatro Australia Open), entre otros títulos de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés).

Aunque todo parece ser color de rosas, el inicio de este dúo no fue fácil luego de un incidente durante la final Indian Wells de 2001. Serena Williams, ubicada en el N° 6 del mundo del ranking de la WTA se enfrentó a la N° 19 del mundo de ese momento, Kim Clijsters.

Las jugadoras de 19 y 17 años, respectivamente, prometían un duelo joven y atractivo en aquella final, pero llegó a ser salpicado por abucheos, insultos, amenazas y pitidos en contra de Williams. Todo esto se debió a que en la semifinal, Serena y Venus Williams se debieron ver las caras por sexta vez en la historia por un cupo en la final, pero este duelo nunca se llegó a dar, desilusionando y generando un malestar a los aficionados.

Serena Williams ha logrado la hazaña de conseguir el oro Olímpico en las ramas de individual y dobles. EFE Venus no disputó este duelo por una aparente lesión. Una tendinitis en la rodilla derecha surgida luego de su duelo en los cuartos de final, le privó de jugar ante su hermana menor, generándole una pesadilla en su duelo por el campeonato. Serena logró imponerse al ambiente ‘infierno’ de esta final y adjudicarse el Indian Wells de aquel año, sin embargo, por los incidentes ocurridos decidió no participar por 14 años en este torneo.

Su primer título individual

Serena Williams tiene en su palmarés un total de 96 títulos de la WTA, de los cuales 73 son a nivel individual y el 23 restante en dobles.

A pesar de sumar un sinfín de trofeos, de seguro que el primero de todos jamás se olvidará.

El primer título de Serena llegó el 22 de febrero de 1999, durante el Torneo de París (actualmente conocido como el Open GDF Suez), cuando venció a la francesa Amélie Mauresmo gracias a un resultado de 6-2, 3-6 y 7-6 (4). Mientras que su primer Grand Slam lo consiguió en el US Open, el 30 de agosto de 1999 venciendo a la suiza Martina Hingis por un marcador de 6-3, 7-6(4).

Este sería el primer título de los 23 Grand Slam que posee, hito que la coloca como la segunda máxima ganadora de Grand Slam tan solo superada por la australiana Margaret Smith Court, quien posee 24 títulos.

Una carrera de oro

Serena se ha adjudicado siete Australia Open, tres Roland Garros, siete Wimbledon y seis US Open a nivel individual. Durante la temporada 2002-2003 la tenista americana marcó un récord que está al alcance de muy pocos tenistas. Y es que logró la hazaña de coronarse en los cuatro torneos del Grand Slam que se disputaron, siendo apodada por la prensa como ‘Serena Slam’.

Lo más sorprendente de este hito es que en las cuatro finales se enfrentó a su hermana Venus, venciéndola en cada una de ellas.

Este ‘Serena Slam’ lo volvería a realizar en el año 2015, luego de su título en Wimbledon. Este hecho la convirtió en la tercera jugadora de la historia en ganar cada Grand Slam, al menos tres ocasiones.

Serena no se conformaría con los títulos de Gran Slam y buscaría la presea de oro individual. En los Juegos Olímpicos Londres 2012, la tenista americana lograría conseguir el oro olímpico luego de vencer a María Sharapova 6-0 y 6-1. Esta presea olímpica, sumada a su victoria doble ya mencionada con su hermana Venus en Londres, la convertirían, junto con Steffi Graf, en las únicas mujeres en conseguir el ‘Golden Slam’ (Juegos Olímpicos y los cuatro Grand Slams).

La tenista también se ha logrado mantener durante 319 semanas como N° 1 del ranking del WTA, tercera con mayor tiempo en la historia siendo solo superada por Martina Navratilova (332) y Steffi Graf (377). Todo un hito para la americana quien pronto dejará las canchas.

Más que una tenista, un ser humano

Serena Williams ha dejado durante su gran trayectoria en el tenis, un sinfín de frases que representan sus creencias y convicciones.

«Tengo la suerte de que, sea cual sea el miedo que tenga dentro de mí, mi deseo de ganar siempre es más fuerte».

«Nada llega a un soñador si no sueña».

«El sueño de todos puede hacerse realidad si solo te apegas a él y trabajas duro».

«¿Soy la mejor? No lo sé. Soy lo mejor que puedo ser».

Temas relacionados: Australia Londres Alemania Venus Williams Pekín Vogue Grand Slam Martina Hingis Wimbledon Roland Garros Tom Brady Asociación de Tenis Femenino Serena Williams Steffi Graf Martina Navratilova María Sharapova Margaret Smith Court Irina Spirlea Kim Clijsters Alexandra Stevenson Amélie Mauresmo Caroline Wozniacki

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com