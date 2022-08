La despedida de Casemiro: «Empecé a pensar en mi salida tras la final de la Champions»

Entornointeligente.com /

Las primeras palabras de Casemiro se quedaron atascadas en la garganta. Imposible pronunciar una sílaba, envuelto el brasileño en lágrimas en el inicio de su acto de despedida del Real Madrid. Rodeado de su familia y de sus compañeros, el centrocampista -que el pasado viernes confirmaba su marcha al Manchester United- tardó en serenar sus sentimientos antes de emprender un discurso pleno de agradecimiento que dejaba abierta la puerta a su regreso. «Como sabéis, no me gustan los focos ni tener protagonismo, así que intentaré hablar con el corazón ». Y vaya si lo hizo.

Casemiro tuvo tiempo para acordarse de toda la familia madridista que ha hecho posible una carrera mágica de blanco. 18 títulos en diez años. Una vida con este escudo. Periplo que comenzó en 2013 en el Castilla y que termina casi una década después convertido en leyenda del club. «Cuando mi mujer y yo llegamos aquí, no conocía a nadie. Íbamos a un país nuevo, a un club en el que nadie nos conocía y aquí hemos construido nuestra vida . Nuestra familia», reconocía el brasileño, quien apuntó que empezó a pensar en su salida hace meses. «Después de la final de Champions hablé con mi representante y le dije que tenía la sensación de estar terminando mi ciclo en el Real Madrid. Después de las vacaciones tenía la misma sensación. Soy honesto».

En esos primeros meses en el Castilla, Casemiro aprendió lo que significa el Real Madrid. Lección que ha intentado transmitir a los jóvenes. «En el Castilla aprendí los valores del Madrid, que son lo más bonito de este club. La cantera es el futuro del club», le dijo al presidente.

En el apartado de agradecimientos del vestuario, Casemiro quiso pararse especialmente en dos nombres. Dos jugadores que le han acompañado en esta aventura de blanco. «Sin mis compañeros, esto no hubiera sido posible, pero hablando de ellos, no puedo olvidarme de dos de ellos: Luka Modric y Toni Kroos . Hemos logrado muchas cosas juntos y con ellos he disfrutado mucho del fútbol», señaló con emoción.

Antes de terminar su discurso, Casemiro dejó claro que esta marcha al United es un paréntesis dentro de su idilio con el Real Madrid . «Sin mí, este club seguirá ganando. Es la identidad de este equipo. Un día seguro que volveré aquí para devolver el cariño que me habéis dado y seguir ayudando al club», apuntó.

Casemiro , que llegó al club en 2013 y que ha levantado 18 títulos con el Real Madrid, se despide de Chamartín después de haber disputado un total de 336 encuentros como jugador blanco, en lo que marcó 31 goles y dio 26 asistencias. El internacional brasileño jugará en su cuarta Liga tras la de su país, la portuguesa y la española, que ganó en tres ocasiones.

El brasileño levantó también cinco Copas de Europa , tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además fue designado Mejor Jugador de la final de la Supercopa de Europa hace unos días en Helsinki y ha sido nominado al Balón de Oro 2022.

ABC

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com