La desidia del macrismo con el archivo del Ministerio de Defensa

Parte del archivo de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa fue encontrado abandonado y dañado en un subsuelo del Edificio Libertad , que se encontraba inundado. El hallazgo fue producto de una auditoría interna. “Sorprende la desidia de la gestión anterior”, sostuvo el ministro Agustín Rossi a través de su cuenta de Twitter en relación a su antecesor en el cargo, Oscar Aguad.

Durante los primeros días de su gestión, Rossi ordenó a personal de mantenimiento del Ministerio a que haga “una recorrida por el edificio para ver qué había que reparar”, contó en una entrevista otorgada a radio El Destape. Durante esa auditoría, en la que se encontraron “desde vidrios rotos hasta plagas, porque hay muchos murciélagos dando vueltas” en las instalaciones de la sede de Defensa, el personal a cargo dio con las cajas y cajas de archivos dañados.

“Nos encontramos con este lugar destinado a archivo, tenía diez centímetros de agua, una gotera que venía desde hace bastante tiempo , cajas de documentación tiradas, humedecidas y echadas a perder por el acción del agua”, describió el ministro.

Desde la cartera informaron que se está analizando la documentación dañada, pero que hasta ahora se trata de informes administrativos de gestiones corrientes de la dirección de Derechos Humanos y de la Dirección General de Administración: expedientes destruidos y con moho, archivos deteriorados, describieron desde la cuenta de Twitter del MInisterio.

Por ahora no encontraron documentación sensible dañada , admitieron. No obstante, aclaró Rossi, “independientemente de que sea información ordinaria, si uno la archiva es porque puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado momento”.

Todas las cajas con documentación que permanecían guardadas en la habitación inundada, ubicada en el tercer subsuelo del Edificio Libertad, fueron trasladadas a otra dependencia.

“Esto demuestra la desidia absoluta con la que trabajaron” durante la gestión de Cambiemos que al frente de Defensa tuvo al ex diputado radical Aguad, evaluó Rossi, quien aseguró que el Edificio Libertad está “más venido a menos” de lo que lo dejó tras su primer mandato como ministro, culminado en 2015.

