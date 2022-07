La desagradable experiencia de una actriz de «Harry Potter» con Schwarzenegger: qué hizo

Entornointeligente.com /

Su coprotagonista «menos favorito de todos los tiempos». Así definió la actriz británica Miriam Margolyes a Arnold Schwarzenegger al referirse a una desagradable actitud del estadounidense durante el rodaje de la película de terror El día final (1999).

La revelación llegó durante una entrevista para el podcast Tengo noticias para ti , del sitio news.com, cuando la actriz que interpretó a a Pomona Sprout en la saga de Harry Potter reveló el incómodo momento. «No estábamos en la película, fue en una de las pausas. Pero nunca lo perdoné», expresó.

El día final estaba protagonizado por Jericho Cane (interpretado por Schwarzenegger), un agente de seguridad con problemas de alcoholismo que debía evitar que Satanás ( Gabriel Byrne ) engendrara al Anticristo con una mujer que nació predestinada para esta profana unión. En la película, Margolyes le dio vida a Mabel, la hermana de Satanás.

El recuerdo de la actriz sobre la película sorprendió a todos. «Él me estaba matando ( durante el rodaje) , así que me tenía ( sujetada) en una posición en la que yo no podía escapar. Estaba tirada en el suelo y él se tiró un pedo. Lo hizo, deliberadamente, justo en mi cara», narró.

Y añadió, indignada: «Se tiró un pedo en mi cara. Puedo tirarme un pedo, por supuesto que lo hago. ¡Pero no en la cara de las personas!», remató antes de agregar que Schwarzenegger «fue bastante grosero y presumido durante todo el rodaje».

