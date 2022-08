La derogación de las leyes 122 de 2019 de incentivos turísticos pondrá en una situación precaria 25 hoteles en la ciudad de Panamá

Entornointeligente.com /

La decisión del Gobierno panameño de derogar la ley 122 de 2019, de incentivos al desarrollo de proyectos de hospedaje turísticos afectaría negativamente la estabilidad financiera de unos 25 hoteles que construyeron unas 4,000 habitaciones en la ciudad de Panamá y que debían recibir los incentivos correspondientes de forma retroactiva.

Este beneficio fue establecido en el artículo 2 de la Ley 122 que específicamente señala que: «Para las empresas u hoteles cuyo Registro Nacional de Turismo haya vencido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, se habilitará la vigencia de estos, a fin de que a dichas empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus registros hasta el 31 de diciembre de 2025. A las empresas u hoteles cuyo Registro Nacional de turismo vence después del 31 de diciembre de 2019 se les extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta habilitación será aplicable a partir de la fecha de promulgación de esta Ley».

No obstante, la decisión del Ejecutivo, ratificada por la Asamblea Nacional de Diputados este miércoles 16 de agosto, de derogar la Ley 122 en su totalidad, coloca a los hoteles que tenían derecho a los incentivos establecidos en el Registro Nacional de Turismo vencido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 en una situación precaria ya que perderán este derecho , lo que se traducirá en serias dificultades financieras para estas empresas.

Para fuentes del sector hotelero, que pidieron reserva de sus nombres, con base en estos incentivos unos 25 hoteles que operan en el país desarrollaron unas 4,000 habitaciones, cuya operación han generado miles de puestos de empleo, empleos que podrían estar en peligro si el Estado panameño no cumple con sus compromisos.

Pero aclararon que no sólo se trata de una posible pérdida de empleos, ya que el no poder acceder a los incentivos fiscales a que tenían derecho, y sobre los cuales se realizaron importantes inversiones, estos 25 hoteles han sido colocados en una situación precaria en materia financiera y es posible que algunos no puedan hacer frente a sus obligaciones al no contar con recursos previsto en la Ley 122 y, por tanto, podrían verse obligados a dejar de operar.

LINK ORIGINAL: Capital Financiero

