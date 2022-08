La delantera del Atlético: Un escenario con muchas variantes

Entornointeligente.com /

S ólo restan dos pruebas más antes del debut del Atlético ante el Getafe en la primera jornada liguera. El conjunto colchonero se medirá este próximo jueves ante el Cádiz en el trofeo Ramón de Carranza y cerrará la pretemporada frente a la Juventus en Tel Aviv . Con la ayuda de estos dos encuentros Cholo Simeone deberá decidir qué delanteros salen de inicio en el Coliseum . Uno de ellos apunta a ser Joao Félix , pero con los otros se podrían dar cambios según se pudo ver el pasado sábado en Oslo .

Y es que mientras se decide qué delantero podría abandonar la entidad de cara a la próxima temporada, Morata es el que tiene todas las papeletas para ello, Simeone realiza ensayos pensando en la opción de que finalmente no se cumpla su deseo de contar sólo con cuatro puntas y no tener los cinco que hay ahora en la plantilla. En los últimos minutos ante el Manchester United , el técnico argentino recurrió a Morata en la punta con Joao Félix en la izquierda y Griezmann en la derecha. Un recurso que tuvo éxito gracias al golazo del portugués. Con esta apuesta, no hay duda de que los dos jugadores de banda están obligados a cerrar sus carriles, algo que hizo el francés y en menor medida el luso, ya que el juego ofensivo rojiblanco le hizo buscar más la meta rival.

