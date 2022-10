La dejan plantada en su boda pero decidió seguir la fiesta

Entornointeligente.com /

La boda puede llegar a ser, para muchos, uno de los grandes momentos culmen en la vida, ya que hay quienes han soñado con el matrimonio desde que son muy pequeños, soñando con algún día encontrar a su otra mitad, con la cual compartirán el resto de sus días.

Desafortunadamente, no todos han tenido una boda plenamente feliz, ya que pueden ocurrir muchas situaciones que están fuera del control de sus protagonistas, lo cual puede hacer que el día de su matrimonio la peor de sus pesadillas.

Sobre el tema, una usuaria de TikTok llamada Kayley Stead, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales al compartir un video en dicha plataforma respecto a cómo le dio la vuelta a la pesadilla que vivió justamente el día de su boda.

Kayley, quien vive en Gales, contó cómo es que se enteró a unas cuantas horas de celebrar su casamiento que su novio había decidido no llegar a la boda. Fue su propio suegro quien se encargó de darle la terrible noticia.

Al principio, la chica pensó que se trataba solo de una crisis nerviosa por la que atravesaba su prometido; sin embargo, conforme pasaron los minutos, una de sus damas de honor le confirmó que, efectivamente, su pareja había decidido dar un paso al costado pues no quería casarse.

Al escuchar la noticia de voz de su amiga, la novia no dio crédito y comenzó a llorar de impotencia; luego de una hora de llanto, aunado a la tristeza de saber que no se casaría con el amor de su vida, se detuvo a pensar que la fiesta ya estaba pagada y por lo tanto, no iba a desperdiciar la inversión.

Acto seguido, se secó las lágrimas y les dijo a sus amigas que no pensaba recordar el día de su boda como algo triste. El «show debe continuar», por lo que se dirigieron al salón de fiestas y junto a sus familiares y amigos, comenzaron el festejo.

@kayleystead

🎶»This is when moments turn into memories» 🎶 My wedding day may not have been what I originally planned but I am so grateful that I carried through because those moment with my loved ones will always be special! #wedding #friends #carryingon #bridesmaids #weddingdress #moments #memories #jiltedbride

♬ Moments to Memories ※ Adeline Hill

Con información de La Patilla

