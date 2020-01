La defensa de Weinstein y la Fiscalía eligen a los primeros jurados

Entornointeligente.com /

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN El juicio por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein en Nueva York tiene conformada casi la mitad de los jurados, tres hombres y dos mujeres, en plena recta final para cerrar el proceso de selección antes del miércoles 22 de enero del 2020, fecha prevista para la apertura de argumentos.

Este jueves 16 de enero fueron llamadas a la corte suprema estatal unas 200 personas que superaron la primera criba de la defensa y la Fiscalía para someterse a la parte más ” tradicional ” de la selección, con interrogatorios de ambas partes, pero a primera hora más de 60 fueron descartadas, entre ellas la modelo Gigi Hadid.

El juez James Burke a nunció que el resto de la jornada se centraría en los en torno a 140 candidatos restantes, rechazó que la defensa los pudiera entrevistar en secreto y advirtió que el hecho de que fueran víctimas de violencia sexual, si así lo habían indicado en un cuestionario, no era motivo de descalificación.

Cuando la pausa para comer interrumpió la sesión, apenas tres horas después, ya habían sido elegidas cinco personas de las 12 que conformarán el jurado y de las que no se divulgará información más allá de que son tres hombres y dos mujeres . Deben ser seleccionados también seis suplentes.

Burke, como en otras ocasiones, resaltó que los potenciales jurados deben ser imparciales y basarse en las pruebas que se presenten durante el juicio contra Harvey Weinstein , acusado de cinco delitos sexuales y que se enfrenta a cadena perpetua de ser hallado culpable.

El productor de Hollywood se levantó por orden del magistrado y saludó a los candidatos con un “buenos días” mientras se apoyaba en la mesa, a falta del andador que lleva para desplazarse debido a los problemas de espalda que padece y que le obligaron a operarse días antes del comienzo del proceso.

Burk e se dirigió en múltiples ocasiones a los candidatos a jurado y, entre otras cosas, les explicó que el juicio “no es un referéndum sobre el movimiento #MeToo “, el acoso sexual o los derechos de las mujeres, por lo que deben tomar decisiones basándose en “las evidencias” .

Por otra parte, un juez de apelaciones se pronunció sobre la nueva moción de los abogados de Weinstein para trasladar el caso a otro juzgado, alegando que hay un “circo mediático” en Nueva York, y dijo que un panel de magistrados tomará la decisión, previsiblemente antes del miércoles 22.

