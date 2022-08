La decisión clave que debe tomar Quinteros en Colo Colo tras las molestias físicas que complican a Lucero

Entornointeligente.com /

Colo Colo no solo quedó fuera de la Copa Chile ante Ñublense este domingo, también sufrió con las lesiones en un partido que solo trajo malas noticias en el Monumental.

En el empate ante los «Diablos Rojos», los albos perdieron por molestias físicas a Matías Zaldivia y a Juan Martín Lucero , que tuvieron que abandonar el encuentro en el primer tiempo.

Este lunes, se supo que Zaldivia sufrió un esguince en la rodilla izquierda . El mismo zaguero confirmó que estará entre cuatro y seis semanas sin jugar.

Sin embargo, el problema más significativo para el equipo lo enfrenta Lucero. El delantero aseguró que su lesión muscular «no es grave» , tras los estudios que se realizó en las últimas horas.

» No fue algo grave, conozco mi cuerpo, preferí salir para evitar algo peor que me pueda marginar de las canchas «, dijo el «Gato», autor de 21 tantos en 2022 y pieza angular de la escuadra de Gustavo Quinteros.

Asimismo, aseguró que «veremos estos días cómo vamos evolucionando para si ver para si jugamos el domingo. Ahora no me duele para nada, ahora no siento nada, evaluaremos con el cuerpo médico y técnico qué es lo mejor «.

Con este panorama, Quinteros debe tomar una decisión clave de cara al resto del torneo. Alinear o no al argentino en el compromiso del domingo ante Unión La Calera, que se disputará a las 17:30 horas en el campo sintético del Nicolás Chahuán .

Recordemos que tras la salida del venezolano Christian Santos y con la ausencia del joven Luciano Arriagada, Lucero es el único jugador que no tiene un reemplazante de las mismas características en el plantel del «Cacique» y si se lastima muscularmente, podría estar varias semanas fuera de acción.

Quinteros ha utilizado en su lugar de centro atacante a Marcos Bolados cuando no ha estado el ex Vélez Sarsfield, pero sin el mismo resultado.

Por eso, el argentino-boliviano deberá tomar una determinación fundamental si arriesga a Lucero o no ante los caleranos, en una superficie que complica aún más este tipo de dolencias.

Tras enfrentar a los de Federico Vilar, Colo Colo chocará en septiembre ante Unión Española (jueves 8) y Cobresal (jueves 15) , con el objetivo de sostener su ventaja de nueve unidades como líder del Campeonato Nacional.

En Macul ya analizan si jugársela el fin de semana con su goleador «entre algodones» o guardarlo para los compromisos que vendrán tras la detención del certamen por el plebiscito del domingo 4 de septiembre.

LINK ORIGINAL: Emol

