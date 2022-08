La DC se empantana: Chahin asegura que Delpin no sabía de la querella en su contra y apunta a manos negras que «dieron la instrucción»

Entornointeligente.com /

En conversación con El Mostrador, el expresidente de la DC ahondó en la querella presentada hace dos días y que fue retirada este miércoles por el presidente de la colectividad, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin. Al respecto, señaló que habló con Delpin tras la presentación de la querella, la que no tenía «ningún fundamento», a su juicio. Delpin, según detalla Chahin, le aseguró que no tenía conocimiento de la acción presentada contra el exconvencional. «Así me lo informó el propio presidente del partido quien me señaló no haber estado informado de la presentación, que se hizo sin su consentimiento ni conocimiento, y que por lo tanto, iba a desistirse la querella, a lo cual yo acepté», dijo Chahin.» Claramente aquí alguien dio la instrucción de presentar una acción sin fundamentos».

Una de las partes involucradas en la última polémica de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin se refirió al retiro de la querella presentada en su contra por «administración desleal», apuntando a un «alguien» como el responsable de presentar sin el conocimiento del presidente del partido, Felipe Delpín, la acción judicial.

«Así me lo informó el propio presidente del partido quien me señaló no haber estado informado de la presentación, que se hizo sin su consentimiento ni conocimiento, y que por lo tanto, iba a desistirse la querella, a lo cual yo acepté», dijo Chahin.

«Claramente aquí alguien dio la instrucción de presentar una acción sin fundamentos, después de un año y medio que yo renuncié a la presidencia del partido, a tres semanas del plebiscito de salida donde yo tengo una discrepancia de la posición del partido», describió.

«Esta querella se filtró a los medios de comunicación antes incluso de ser declarada admisible. Creo que es evidente que estamos ante un montaje, una acción absolutamente planificada para afectar mi imagen y que hoy ha quedado plenamente al descubierto», cerró.

Esta tarde se esperaba un punto de prensa en el Congreso, en donde la senadora Yasna Provoste tocaría este tema. Sin embargo, desistió de hacerlo.

