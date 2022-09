La cuenta regresiva final: los cinco mejores jugadores de NBArank para 2022-23

Entornointeligente.com /

Nuestro NBARank está de vuelta para su duodécima temporada consecutiva valorando a los mejores jugadores de la liga.

¿Dónde están los candidatos al Más Valioso como Giannis Antetokounmpo , Luka Doncic , Joel Embiid y Nikola Jokic ? ¿Qué hay de los novatos y jóvenes figuras prestas a dar el salto para alcanzar la primera categoría de los jugadores de la NBA?

Para obtener nuestras predicciones finales del NBARank, le pedimos a nuestro panel de expertos que votara por sus preferidos entre duplas de jugadores: LeBron vs. Kevin Durant , Stephen Curry vs. Ja Morant , Luka vs. Jayson Tatum … y la lista sigue.

Preguntamos: «¿Qué jugador será mejor en la temporada 2022-23?» Los votantes hicieron sus pronósticos con respecto a las expectativas que tienen con respecto a cada jugador durante la temporada.

Ya revelamos los jugadores números 100-26 , 25-11 y 10-6 . Hoy, nuestra clasificación termina con los jugadores números 5-1.

Nota: El panel del NBArank de ESPN, compuesto por más de 200 periodistas, editores, productores y comentaristas, tuvo la tarea de valorar a los jugadores basándose en sus pronósticos de los aportes (tanto de calidad como de cantidad) que éstos harían únicamente durante la temporada 2022-23.

No. 5: Stephen Curry Thearon W. Henderson/Getty Images Golden State Warriors | PG

2021 NBArank: 5

Si un MVP de las Finales era el premio que faltaba en el argumento de Curry como uno de los grandes de todos los tiempos, eso ya se solucionó, luego de que Steph llevó a los Warriors a su cuarto título en seis años en camino a ganar el elusivo galardón. Las fuentes le dijeron a ESPN que, de camino al campo de entrenamiento, Curry se ve en forma y preparado para tomar las cosas donde lo dejó.

Por qué su ranking no cambió

Curry está en la misma posición en la que estaba al comienzo de la temporada pasada. Después de promediar 25.5 puntos por juego con un 43.7% de tiros, Curry no tuvo una temporada baja (fue uno de los primeros contendientes al MVP), pero una lesión en el tobillo lo mantuvo fuera de la cancha durante el último mes de la temporada regular. En su ausencia, sus compañeros de equipo dieron un paso al frente y mantuvieron a flote a los Warriors para asegurar el puesto número 3 del Oeste. Quizás eso, además del ascenso de los contendientes al MVP a continuación en nuestra lista, es la razón por la que está en el mismo lugar en nuestra clasificación.

Una gran interrogante para 2022-23

¿Podrán Steph y los Warriors hacerlo de nuevo? A pesar de la fuerza de su núcleo All-Star y el elenco de apoyo, sus esperanzas de título descansan principalmente sobre los hombros de Curry. Como se indicó anteriormente, se dice que Curry está listo para comenzar esta temporada como terminó la última. Y a pesar de las conversaciones sobre la edad de Curry (cumplirá 35 años antes del final de la temporada regular) y cuán grande es su ventana, su desempeño sugiere que podría continuar jugando a este nivel en el futuro previsible.

Por qué puede terminar la temporada en el No. 1

Según la campaña 2021-22 de Curry, no hay una razón obvia para creer que no podría terminar esta temporada como el jugador número uno en la liga. Salvo una ausencia prolongada, Curry debería poder armar una temporada fuerte y completa que podría verlo ganar otro campeonato y posiblemente más premios individuales.

— Kendra Andrews

No. 4: Joel Embiid Dan Hamilton/USA Today Sports Philadelphia 76ers | C

2021 NBArank: 7

Después de terminar dos temporadas seguidas en segundo lugar detrás de Jokic en la votación de MVP, Embiid es nuevamente un favorito para reclamar el premio como el ancla de lo que debería ser uno de los mejores equipos de la liga.

Por qué subió tres lugares

Embiid fue dominante la temporada pasada, con un promedio de 30.6 puntos por partido para liderar la liga en anotaciones por primera vez en su carrera: la primera vez que un centro lideró la liga en anotaciones desde Shaquille O’Neal en 1999-2000 y la primera vez que un el centro promedia al menos 30 puntos por partido durante toda una temporada desde Moses Malone en 1981-82.

Embiid también promedió la menor cantidad de minutos de cualquier jugador que gana el título de anotaciones con 33.8 por juego, superando la marca de 34.2 que Curry estableció tanto en 2016 como en 2021. Se ha convertido en un jugador completo ofensivamente, capaz de anotar en los tres niveles con facilidad, y es uno de los protectores del aro más imponentes de la liga.

Una gran pregunta para 2022-23

Hasta este momento de su carrera, ha tenido una dosis de mala suerte tras otra, incluyendo una fractura facial y un esguince en el pulgar durante la carrera de playoffs de Filadelfia en la primavera. Cuando Embiid esté saludable y disponible, es posible que no haya un jugador más dominante en la NBA hoy en día. Después de jugar 68 juegos, el máximo de su carrera, la temporada pasada, Embiid apunta tanto a una temporada regular saludable como a unos los playoffs saludables. Si lo hace, el cielo es el límite.

Por qué puede terminar la temporada en No. 1

Después de años de tener que compensar las deficiencias de un plantel defectuoso a su alrededor, esta temporada es la primera vez que Embiid estará rodeado por un equipo creado para optimizar sus fortalezas. Eso solo aumentará las posibilidades de Embiid de reclamar ese elusivo premio MVP y llevar a Filadelfia en una profunda carrera en los playoffs que falta en su currículum.

Si esas cosas suceden, podría saltar a la parte superior de esta lista.

— Tim Bontemps

No. 3: Luka Doncic Getty Images Dallas Mavericks | PG

2021 NBArank: 4

Después de pasar la temporada baja como estrella de la selección eslovena, Doncic debería presentarse en el campo de entrenamiento en forma por primera vez en varios años. Cuando el acondicionamiento no es una preocupación, Doncic es una de las fuerzas más dominantes de la NBA.

Por qué subió un lugar

A los 23 años, Doncic ha demostrado sin lugar a dudas que está en el nivel más alto de las superestrellas, una selección perenne All-NBA y un candidato al MVP. Cimentó ese estatus la temporada pasada, cuando fue el único All-Star en un equipo de Dallas que llegó a la final del Oeste.

A pesar de una distensión en la pantorrilla que lo dejó fuera de juego durante los primeros tres partidos de la primera ronda, Doncic lideró a Dallas en puntos, rebotes y asistencias 10 veces durante los playoffs, la mayor cantidad en una sola postemporada, según Elias Sports Bureau.

Podría decirse que es la mejor arma ofensiva de la NBA: una amenaza para ganar títulos de anotación y asistencias que destroza las defensas con una combinación de poder, habilidad y astucia. También es un competidor despiadado, como lo demuestra su inolvidable demolición de los Suns en el Juego 7, cuando él solo igualó el total de puntos de Phoenix en la primera mitad.

Una gran pregunta para 2022-23

¿Hasta dónde Doncic puede llevar a un equipo que no cuenta con otro All-Star? El plantel de Dallas recibió un golpe cuando Jalen Brunson , el segundo mejor jugador de los Mavs la temporada pasada, se fue a Nueva York en la agencia libre. La gerencia de los Mavs confía en que el vacío ofensivo de Brunson puede llenarse con el regreso de Tim Hardaway Jr . de una lesión y la llegada de Christian Wood a través de un intercambio.

Pero en una liga cargada de dúos de estrellas, Doncic lleva una carga tan grande como cualquiera. Doncic ha liderado la liga en tasa de uso en las últimas dos temporadas, una tendencia que probablemente continúe en 2022-23.

Por qué puede terminar la temporada en el No. 1

Doncic ha terminado cuarto, sexto y quinto en la votación de MVP en las últimas tres temporadas, respectivamente. Esta podría ser la temporada en la que Doncic se lleva el premio, especialmente si tiene un buen comienzo y Dallas reclama un puesto entre los cuatro primeros en el competitivo Oeste.

Los Mavs tuvieron marca de 32-12, un ritmo de 60 victorias, con Doncic en uniforme después de regresar de una ausencia de tres semanas para curar su esguince de tobillo y trabajar en su acondicionamiento.

— Tim MacMahon

No. 2: Nikola Jokic AP Photo/Jack Dempsey Denver Nuggets | C

2021 NBArank: 6

A pesar de que Jokic promedió 31.0 puntos, 13.2 rebotes y 5.8 asistencias, los Nuggets no fueron rival para Golden State en la primera ronda. Pero con Jamal Murray y Michael Porter Jr . apuntando a regresar esta temporada, Denver espera volver a estar en la contienda, liderado por el actual dos veces MVP de la NBA.

Por qué subió cuatro lugares

¿Cómo Jokic siguió una temporada MVP? Mejorando. Jokic se convirtió en el decimotercer jugador en la historia de la NBA en ganar premios MVP consecutivos y lo hizo con una campaña histórica. Es el primer jugador en promediar 25 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias en una temporada y el primero en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones y porcentaje de tiros de campo.

Jokic superó a Embiid por el MVP al registrar el PER más alto (32.8) en una temporada en la historia de la NBA. Jokic acumuló 19 triples-dobles, la mayor cantidad de un centro desde Wilt Chamberlain , y llevó a Denver a una victoria más que la temporada anterior a pesar de las ausencias de Murray y Porter Jr.

Una gran pregunta para 2022-23

Los Nuggets están completos nuevamente, pero ¿pueden Jokic y un nuevo plantel recuperar la forma que ayudó a Denver a llegar a la final del Oeste en la burbuja de 2020? Murray se perdió toda la temporada pasada debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior, y Porter Jr. estuvo fuera desde principios de noviembre debido a una cirugía en la espalda.

Los Nuggets les dan la bienvenida a ambos, pero también pasaron por algunos cambios en la temporada baja, a saber, agregando a Kentavious Caldwell-Pope , Bruce Brown y cambiando a Monte Morris a los Washington Wizards para despejar tiempo de juego para el armador emergente de segundo año Bones Hyland .

Por qué podría terminar la temporada en el No. 1

Si pudo armar una temporada histórica sin Murray y Porter Jr., ¿qué puede hacer con ellos de vuelta en la cancha? Jokic fue defendido por dos jugadores 191 veces en jugadas en con la espalda contra el canasto la temporada pasada, la mayor cantidad en la liga. Con una rotación completa de colaboradores a su alrededor, Jokic no enfrentará el mismo tipo de atención defensiva.

Si bien su promedio de puntos podría disminuir, sus asistencias y otras categorías podrían aumentar esta temporada. Y si puede ganar el MVP tres veces seguidas, algo que solo Larry Bird, Chamberlain y Bill Russell lograron, eso suena como una receta para convertirse en el jugador número 1 de la liga

— Ohm Youngmisuk

No. 1: Giannis Antetokounmpo AP Photo/Charles Krupa Milwaukee Bucks | PF

2021 NBArank: 2

De cara a su temporada de 28 años, la lista de elogios de Antetokounmpo ya lo convierte en uno de los ganadores más condecorados en la historia de la liga. Entonces, la pregunta sigue siendo cómo le suma a esa lista. ¿Puede ganar un tercer MVP de la NBA? Los Bucks estarán entre los favoritos para ganar otro campeonato de la NBA, pero ¿puede Antetokounmpo asegurar otro MVP de las Finales? Las expectativas son altas cada temporada, pero Antetokounmpo suele encontrar la forma de superarlas.

Por qué subió un lugar

Considerando la consistencia pura y el dominio confiable cada noche de Antetokounmpo, su caso como el mejor jugador del mundo solo se fortaleció en el último año. Podría decirse que ningún jugador en la liga puede igualar su impacto en ambos extremos de la cancha.

Después de ganar su primer MVP de las Finales, Antetokounmpo luchó por el título de anotaciones, promediando 29.9 puntos (tercero en la NBA), con 11.6 rebotes, 5.8 asistencias, 1.1 robos y 1.4 tapones por partido. Aunque Milwaukee no contó con su segundo mejor jugador, Khris Middleton , durante su serie de playoffs de segunda ronda ante Boston, los Bucks llevaron la serie a siete juegos gracias a Antetokounmpo, quien promedió 31.7 puntos, 14.2 rebotes y 6.8 asistencias en la postemporada.

Una gran pregunta para 2022-23

¿Qué nueva habilidad traerá Antetokounmpo a la mesa? Después de cada temporada baja, Antetokounmpo emerge con una nueva habilidad en su arsenal. A lo largo de los años, ha mejorado su visión como pasador, su tiro en salto a larga distancia que mantiene a las defensas adivinando y se ha vuelto más imparable atacando la pintura y en el poste. ¿Es posible que Antetokounmpo mejore aún más?

— Jamal Collier

NBArank 2022: Nos. 100-26 | Nos. 25-11 | Nos. 10-6

