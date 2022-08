La cuenta atrás de Simeone

Entornointeligente.com /

Entre mensajes e incertidumbres, Diego Simeone y su Atlético de Madrid entran en los últimos diez días de mercado; la cuenta atrás para la plantilla del equipo rojiblanco, de la que el técnico insiste en la continuidad de Antoine Griezmann o Álvaro Morata, proclama que no quiere que se mueva nadie de los 22 que están en la actualidad y advierte de que, si no puede ser así, cada salida suponga una entrada.

El conjunto madrileño ha mejorado su equipo del pasado curso a éste. De las salidas (el goleador Luis Suárez, los centrocampistas Héctor Herrera y Daniel Wass, que era una opción para el lateral y para el centro de la defensa, pero «pidió la necesidad de salir» al Brondby; el lateral Sime Vrsaljko y el portero Benjamin Lecomte) ninguno era titular habitual entonces en el esquema del técnico argentino, como sí lo son ahora Axel Witsel, Álvaro Morata, Nahuel Molina y Saúl Ñiguez, aunque en este último caso en la primera jornada en Getafe.

El número de efectivos, cuyas incorporaciones se completan con el regreso del portero Ivo Grbic, cedido el ejercicio anterior al Lille, es el mismo que la pasada temporada, 22 hombres, pero hay más potencia, variedad y amplitud en el equipo. El mejor ejemplo es que ni Antoine Griezmann ni Matheus Cunha ni Ángel Correa ni José María Giménez ni Rodrigo de Paul ni Geoffrey Kondogbia ni Renan Lodi ni Mario Hermoso ni Felipe Monteiro han tenido sitio para jugar desde la alineación inicial en las dos primeras jornadas.

«Siempre quisimos que haya mucha competencia, que haya muchas ganas de mostrar, sobre todo en el campo, no afuera hablando, que uno es importante. El campo es el que manda, el que termina generando el once, y nosotros a tratar de equivocarnos lo menos posible», explicó Simeone en declaraciones a ‘Dazn’ al término del encuentro frente al Villarreal.

«Soy de trabajar. No de pedir. Tenemos una plantilla muy completa. Ojalá podamos mantener los mismos que estamos. Y si sale uno que sea en consecuencia de que entre otro y que el club y el equipo no sean perjudicados. Tenemos muy buena plantilla y tenemos que lograr jugar en equipo», aseguró después en rueda de prensa, cuando fue interrogado por si necesitaba algún fichaje más para su conjunto antes del cierre del mercado.

GRIEZMANN, MORATA, CUNHA…

«Ojalá siga Griezmann con nosotros. Todos sabemos lo que le aprecio y lo que le quiero y el jugador importante que es para el equipo y para el grupo», señaló un día antes, el pasado sábado, cuando fue preguntado por el atacante francés, cedido por segundo año consecutivo por el Barcelona con un matiz tan relevante como que, dependiendo de si juega al menos 45 minutos en el 50 por ciento de sus partidos disponible, el club rojiblanco debería pagar 40 millones a la entidad azulgrana en concepto de traspaso.

El ‘8’ rojiblanco, el quinto mejor goleador de la historia del Atlético de Madrid, con 142 tantos en 295 partidos en dos etapas (133 entre 2014 y 2019 y nueve desde su vuelta la pasada temporada en el viaje de ida y vuelta que le llevó y le trajo en dos años de Barcelona), es una figura indiscutible para el entrenador, que incluso maneja la alternativa para integrarlo en el once titular en el medio campo ante el buen momento en la delantera tanto de Joao Félix como Álvaro Morata, del que Simeone también se posicionó sobre su continuidad hace una semana.

«No soy dueño del club, soy el entrenador. Morata está muy bien, trabajando de una manera extraordinaria y todos los que estamos con él esperamos que pueda seguir con nosotros», expresó el lunes pasado el técnico, minutos después del 0-3 con el que el conjunto rojiblanco doblegó al Getafe en la primera cita en el Coliseum Alfonso Pérez, con dos goles del atacante de la selección española, que ha marcado seis en cuatro choques.

El Juventus, el club en el que ha jugado cedido los dos últimos cursos, ha estado al acecho todo el verano. No ejerció la opción de compra que tenía de 35 millones de euros e intentó rebajar las pretensiones del Atlético para traspasarlo. No lo logró. Y no parece que haya ya vuelta atrás, porque Morata convence en el equipo rojiblanco y porque la propia entidad italiana ha adaptado aparentemente sus ambiciones a Memphis Depay, del Barcelona.

No vende el Atlético a Joao Félix, como publicitó la pasada semana ante el interés del Manchester United. También se remitió a la cláusula de Matheus Cunha. Y Ángel Correa, salvo giro inesperado, seguirá en el club madrileño. Son los cinco delanteros de los que dispone Simeone para esta campaña.

¿CARRASCO? ¿LODI? ¿EL CARRIL DERECHO?

¿Y Yannick Carrasco? También el Manchester United lo tiene en su agenda, a falta de diez días, aunque, por el momento, no es su primera opción. El extremo/carrilero belga fue suplente en Getafe y titular en casa contra el Villarreal.

A la vez, Renan Lodi no ha tenido ningún minuto en ninguno de los dos compromisos de esta edición de LaLiga Santander. Tiene mercado, pero las altas pretensiones del Atlético dificultan una salida este verano.

«Hasta que no cierre el libro de pases, los futbolistas van a estar inquietos, con ganas siempre de pensar si no juegan en un equipo por ahí van a jugar en otro, pero puede que se vayan a otro y no jueguen. Es delicado lo que se piensa. Cuando termine el libro de pases empieza otra película. Tendrán que hacer un esfuerzo enorme para poder jugar dónde están», exponía Simeone el pasado sábado, en la víspera de la derrota con el Villarreal.

Otra incógnita reside en el carrilero derecho, donde Simeone dispone de Nahuel Molina. Fue el elegido por él para esa demarcación. Ha sido el titular en los dos primeros compromisos de LaLiga Santander, directo al once inicial por la confianza y la convicción que tiene el técnico argentino en él, aunque este domingo fue una tarde aciaga para el futbolista: regaló el 0-1 al Villarreal, en un despeje infame, y fue expulsado de forma imprudente, innecesaria e inoportuna en el tramo final con roja directa por «golpear con el brazo a un adversario en la cara sin estar el balón en juego, sin tener éste que ser atendido y pudiendo continuar el partido», según justificó el acta del árbitro del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Nahuel Molina es baja el próximo lunes contra el Valencia, con lo que no hay un recambio natural para él, sino la readaptación o bien de Yannick Carrasco o de Marcos Llorente.

En los últimos siete meses, Simeone ha perdido en esa posición a Kieran Trippier, cuando fue traspasado al Newcastle el pasado enero; a Sime Vrsaljko, que terminó contrato el pasado 30 de junio; y a Daniel Wass, aunque en su caso ya era una opción más como central derecho que como lateral y pidió salir por motivos personales. La marcha de Wass no ha tenido recambio. La duda es si finalmente lo tendrá.

«Tenemos alternativas diferentes en esa posición de Molina y veremos si viene alguien o no. Hasta que no se cierre el libro de pases hay que estar muy tranquilos de todo que se dice y esperando cómo se cierra todo», dijo entonces el técnico, ante la cuenta atrás del mercado y aún con el duelo del próximo lunes contra el Valencia , antes del fin del plazo en la medianoche del 1 de septiembre.

