La CSS deja de percibir $460.7 millones por la crisis laboral: Mitradel

Entornointeligente.com / La suspensión temporal de contratos, la reducción de la jornada y la terminación de las relaciones laborales después de reactivar a un trabajador durante la pandemia, han generado un hueco en los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS).

La cuota que pagan conjuntamente trabajadores y empresas financia los programas que maneja la entidad, a cargo del sistema de pensiones y servicios de salud. Y en la medida que culmine o se desmejoren las condiciones de trabajo, así mismo ocurrirá con los aportes a la CSS.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha hecho un cálculo de lo que ha dejado de percibir la CSS como resultado de las tres variantes laborales antes mencionadas, dando como resultado una pérdida de ingresos de $460.7 millones en todos los programas administrados por la CSS, resultando mayormente impactado el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con una merma de $261.3 millones en ingresos, explicó la ministra de Trabajo, Doris Zapata, durante su intervención en el diálogo por la CSS.

La cifra podría ser mayor, considerando que el Mitradel no tiene el registro de todas las terminaciones laborales que se han dado en el país.

Zapata aprovechó también para hablar de los niveles de informalidad que experimenta el país, lo que se ha acrecentado con la pandemia respiratoria, lo que también socava los ingresos del IVM.

Para 2020, los empleos informales no agrícolas ya habían llegado a 777 mil 162. Se calcula que apenas el 15% de los informales cotizó en la CSS, al cierre de 2019.

