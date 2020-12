¡La crítica ha hablado! ¿Cuáles son las mejores películas del 2020?

Y sí, nos habrán podido arrebatar por un tiempo la experiencia de ir al cine, pero también tendremos bastantes meses para revalora al séptimo arte. Mientras tanto, aunque parezca una broma, este año hubo grandes estrenos cinematográficos tanto en festivales virtuales como en el streaming, algunos quizá lleguen a la temporada de premios, lo que nos haría pensar que no fue del todo un año perdido. VMÁS eligió 10 de las películas mejor calificadas por la crítica especializada en 2020 en el portal Rotten Tomatoes, y aquí te las presentamos. 1) Hamilton 98% El COVID-19 cambió los planes de esta obra musical filmada en vivo en Broadway, protagonizada por Lin-Manuel Miranda, la película tuvo que llegar a la plataforma Disney+, y a pesar de no tener la premiere que ellos esperaban, la cinta se convirtió en un éxito. El musical estrenado en 2015 recrea la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. La obra– que combina hip-hop, jazz, R&B y canciones tradicionales al estilo Broadway– obtuvo 11 premios Tony en 2016 y cuenta entre sus reconocimientos un Premio Grammy y un Premio Pulitzer. La película reproduce varias presentaciones del elenco original en The Richard Rodgers Theatre on Broadway en junio de 2016, y la versión cinematográfica es dirigida por Thomas Kail

Entornointeligente.com /

Nunca nos cansaremos de decir que el 2020 fue un año difícil, y no porque nos guste alardear sobre ello, sino porque seguimos sin asimilar cada uno de los hechos que se suscitaron en los pasados 11 meses. La pandemia de COVID-19 cambió nuestra realidad por completo, incluso una que pensábamos estaría inmóvil para siempre: la industria cinematográfica. Estábamos acostumbrados a la experiencia que significaba ir a la sala de cine en compañía de nuestros amigos, familiares o intereses amorosos, quizá ya ni siquiera valorábamos el formarnos al menos 15 minutos para ordenar nuestro combo favorito, ni hablar de las constantes quejas sobre el aire acondicionado en la salas… lo sentíamos seguro.

Sin embargo, aquellas épocas han quedado atrás, aunque la mayoría de los cines ya reabrió sus puertas, sin una vacuna que nos proteja del virus, parece que regresar a las salas será una actividad de alto riesgo. Hollywood lo sabe, no por nada hace algunas semanas Universal Pictures decidió llegar a un acuerdo con los complejos de cine para recortar el tiempo de exhibición de los estrenos y llevarlas al streaming lo antes posible, a ellos se unió hace un par de días Warner Bros., quien confirmó que todos sus estrenos incluyendo la tan esperada “Matrix 4”, llegarán al mismo tiempo a los cines y a las plataformas.

Y sí, nos habrán podido arrebatar por un tiempo la experiencia de ir al cine, pero también tendremos bastantes meses para revalora al séptimo arte. Mientras tanto, aunque parezca una broma, este año hubo grandes estrenos cinematográficos tanto en festivales virtuales como en el streaming, algunos quizá lleguen a la temporada de premios, lo que nos haría pensar que no fue del todo un año perdido. VMÁS eligió 10 de las películas mejor calificadas por la crítica especializada en 2020 en el portal Rotten Tomatoes, y aquí te las presentamos.

1) Hamilton

98%

El COVID-19 cambió los planes de esta obra musical filmada en vivo en Broadway, protagonizada por Lin-Manuel Miranda, la película tuvo que llegar a la plataforma Disney+, y a pesar de no tener la premiere que ellos esperaban, la cinta se convirtió en un éxito. El musical estrenado en 2015 recrea la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. La obra– que combina hip-hop, jazz, R&B y canciones tradicionales al estilo Broadway– obtuvo 11 premios Tony en 2016 y cuenta entre sus reconocimientos un Premio Grammy y un Premio Pulitzer. La película reproduce varias presentaciones del elenco original en The Richard Rodgers Theatre on Broadway en junio de 2016, y la versión cinematográfica es dirigida por Thomas Kail.

La película tuvo que cancelar su estreno en cines y llegar directo a Disney+. 2) Da 5 Bloods

92%

Sabemos que la mayoría de las veces Spike Lee no nos puede fallar, por ese este thrilller tiene todo lo que más nos gusta del cineasta. La historia nos habla sobre el robo de un cargamento de oro, además de darnos una lección de historia sobre los años de la guerra de Vietnam y tener uno que otro comentario contra el racismo sistémico en Estados Unidos. Como todas las demás, esta película se iba a estrenar en salas pero por el COVID-19 se lanzó en Netflix el pasado 12 de junio, y sin duda la crítica tuvo muchas opiniones positivas al respecto. La película —que el sitio del recordado crítico Roger Ebert calificó de “excelente”— abre con Muhammad Ali y cierra con Martin Luther King Jr., dos figuras que están unidas tanto al movimiento por los derechos civiles como a la oposición a los combates en Vietnam.

La película de Spike Lee también se vio afectada por la pandemia y estrenó en Netflix. 3) Onward

88%

Pixar Animation Studios revolucionó la industria de películas para niños en 1995 con “Toy Story”, el primer largometraje animado hecho completamente por computadora, desde entonces el estudio ha creado maravillosas y exitosas historias de la mano de Disney. Justo antes de que la pandemia iniciara, Disney-Pixar estrenó su primera gran apuesta de 2020: “Unidos”. La película animada protagonizada por Tom Holland y Chris Pratt como un par de hermanos elfos, la cual relata una aventura en un mundo de fantasía urbanizado, con el fin de traer de vuelta a su padre y recuperar el sentido de la magia. La película dirigida por Dan Scanlon, logró estrenarse en la mayor parte del mundo, y aunque sus ganancias se vieron afectadas por el cierre de los cines, el pasado 17 de noviembre llegó a la plataforma de Disney+ en Latinoamérica, y sin duda, fue una de las grandes joyas que destacaron los críticos.

Esta cinta animada fue de las últimas que alcanzó a estrenar en cines. 4) Nomadland

97%

Estrenada durante el Festival de Venecia, que se celebró en septiembre pasado en la ciudad italiana, el largometraje se considera uno de los más importantes de 2020, reconocido también en del Festival de Cine de San Sebastián. Basada en el libro de no ficción “País nómada: supervivientes del siglo XXI” de la periodista Jessica Bruder, la nueva película de Chloe Zhao cuenta la historia de Fern (interpretada por Frances McDormand), una mujer cuyo pueblo en Nevada desapareció cuando cerró la planta donde trabajaba cuando la economía colapsó en 2008. Entonces su esposo murió y ella, luego de perderlo prácticamente todo, decide subirse a su camioneta, vivir en ella y sobrevivir tomando pequeños trabajos temporales en distintas locaciones. Trabaja como empacadora de Amazon, en un restaurante, cargando sacos de papas y limpiando un sitio de campamento para otros nómadas como ella, una fórmula ganadora que aún no tiene fecha de estreno en México.

La película se estrenó en el Festival de Venecia en septiembre pasado. 5) His House

100%

El Festival de Sundance fue otro de los eventos de 2020 que todavía se vivió bajo la ‘vieja normalidad’, en aquel momento no sabíamos lo que nos esperaba, por lo que quizá no prestamos demasiada atención a “His House“, una película británica de terror que dejó a la crítica sin palabras. La cinta el debut de Rami Weeks como director y se estrenó en Netflix el pasado 30 de octubre. La película tiene como protagonistas a Wunmi Mosaku y Sope Dirisu, quienes interpretan a una pareja joven que logra escapar de la guerra en Sudán del Sur y logran conseguir asilo en Reino Unido. La pareja realiza un largo y complicado viaje y finalmente les permitan quedarse en otro país para comprar su propia casa para empezar una nueva vida. Su presupuesto solo les permite comprar una casa ruinas rodeada de horribles vecinos, que claramente no los quieren ahí, y, cuando pensaban que las cosas no podían ser peores, se dan cuenta de que hay algo siniestro escondido en su nuevo hogar.

Esta película es una de las pocas en la lista con 100% de aprobación por parte de la crítica. 6) The Trial of the Chicago 7

90%

Otra de las películas que seguramente esucharemos en la temporada de premios es “The Trial of The Chicago 7″ o “El Juicio de los 7 de Chicado”, una película basada en hecho reales que estrenó en Netflix hace algunos meses. Como siempre, Aaron Sorkin nos sorprende al contar una historia que sucedió durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, que tuvo lugar después del asesinato de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Antes de la convención, tres grupos dispares de activistas de izquierda se estaban preparando para unirse a una manifestación contra la guerra de Vietnam frente al Hilton en Chicago, donde se estaba llevando a cabo el Congreso del Partido Demócrata. Los manifestantes (sus líderes) sabían que los choques serían inevitables y que eso redundaría en su causa, y tras varios disturbios y cientos de heridos, el Departamento de Justicia decidió juzgar a un ‘dream team’ de la protesta, jóvenes que fueron altamente representativos.

La película dirigida por Aaron Sorkin nos sorprende con una historia basada en hechos reales. 7) First Cow

96%

El pasado 29 de noviembre, la Revista TIME aseguró que “First Cow” de Kelly Reichardt era la mejor película del 2020. Y la crítica los respaldó, así como el Festival Internacional de Cine de Gijón, que en su 58 edición presentó a esta producción con el Premio a Mejor Película en la sección Albar del certamen, dedicada a los cineastas consagrados. En la cinta conocemos la historia de un cocinero (intepretado por John Magaro) que es contratado por un grupo de cazadores de pieles de Oregón, a principios del siglo XIX, y también la de un inmigrante chino (a quien le da vida Orion Lee) que huye de unos hombres que lo persiguen. Ambos hombres, de pasados distintos y futuros inciertos, entablan una curiosa amistad en un momento de inestabilidad, y montan un negocio de venta de pasteles fritos hechos con la leche robada de una vaca, la que da título al filme. La película, que alcanzó a estrenarse en el Festival de Cine de Berlín, aún no tiene fecha de estreno en México, pero sin duda escucharemos mucho de ella.

'First Cow' fue nombrada la mejor película del 2020 por la Revista TIME. 8) The Forty-Year-Old Version

98%

Después de un exitoso estreno en el Festival de Cine de Sundance, “The Forty-Year-Old Version” o “Rapera a los 40”, la película debut de la talentosa artista neoyorquina Radha Blank, finalmente se lanzó a Netflix el pasado fin de semana. La cinta cuenta la historia de Radha, una frustrada dramaturga de Nueva York que no consigue triunfar. A punto de cumplir los 40, decide probar suerte en otro tipo de escenarios. Así, se inventa un su alter ego: la rapera RadhaMUSprime. A medida que su nueva voz artística va floreciendo, Radha debe aprender a mantener el equilibrio entre sus dos identidades y a compaginar dos particulares mundos artísticos. La crítica aseguró que este filme fue la gran sorpresa del año, porque más allá del rap y el teatro, conocemos la vida de una gran dramaturga.

La película marca el debut de la talentosa artista neoyorquina Radha Blank. 9) Collective (Colectiv)

99%

Además de películas, también hay algunos largometrajes que destacan en esta lista, como “Collective”, una cinta que relata cómo unas negligencias médicas y la corrupción tras un incendio en un club, y su posterior encubrimiento por el sistema sanitario y gobierno rumano, provocaron una crisis en el país. El documental utiliza grabaciones reales, siguiendo el caso de cerca, acompañando a los periodistas y al ministro de Sanidad en funciones de Rumanía mientras se producía la crisis. El documental se estrenó a nivel mundial en la Selección Oficial – Fuera de Competición del Festival Internacional de Cine de Venecia 2019 y su estreno norteamericano en Toronto, en el TIFF – Festival Internacional de Cine de Toronto. Tras su estreno, “Collective” se alzó con el segundo premio en la sección documental Tiempo de Historia de la Semana Internacional de Cine de Valladolid – SEMINCI, y fue el único documental proyectado en la sección Spotlight de la pasada edición del Festival de Cine de Sundance. En México aún no hay una fecha de estrena, pero en otros países se puede encontrar en HBO Max.

Este es uno de los largometrajes documentales más destacados de la lista. 10) Never Rarely Sometimes Always

99%

El aborto es uno de los temas más difíciles de tocar inclusive en el cine, por ello la cineasta Eliza Hittman quería hacer una cinta en la que la mayor dificultad no fuera tomar la decisión de abortar sino lograr hacerlo, así nació “Never Rarely Sometimes Always”, su tercer largometraje. La película cuenta la historia de una chica de 17 años llamada Autumn que no puede abortar en su pueblo rural de Pennsylvania sin el permiso de sus padres. Ella y su prima Skylar consiguen con dificultad el dinero para tomar un autobús a Nueva York, donde Autumm puede abortar. La odisea retrata no sólo las restricciones en torno al aborto de un estado a otro, sino un panorama tenso en general. Sin duda la crítica la aplaudió, aunque su estreno se quedó a días de concretarse debido a la pandemia de COVID-19, por lo que fue lanzada en algunas plataformas.

El tercer largometraje de Eliza Hittman aborda más allá de la decisión de abortar.

Entornointeligente.com