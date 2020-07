La crisis por el coronavirus dispara el ahorro en los colombianos

Entornointeligente.com /

La apertura de cuentas de ahorro, su uso por los titulares, así como el saldo de recursos depositados en estas, se dispararon en medio de la cuarentena y las restricciones de la movilidad, impuestas por la pandemia de covid-19.

(Lea: Cómo prepararse para enfrentar emergencias económicas )

Entre enero y abril del presente año se abrieron más de 2,1 millones de cuentas de ahorro, 600.000 más que en igual periodo del 2019, un crecimiento del 39,2 por ciento.

(Lea : Día sin IVA: ¿hasta qué punto es buen negocio pagar a crédito? )

Lo anterior no incluye las cuentas de ahorro especial, los depósitos simples ni los electrónicos. De estos últimos se crearon unos 804.000 en esta coyuntura para girar los recursos del Ingreso Solidario a las familias beneficiarias, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

(Lea: Así afectó el coronavirus a las cooperativas de ahorro y crédito )

Y mientras que en los primeros cuatro meses del año pasado el saldo de las cuentas de ahorro creció en 7,3 billones de pesos, a más de 183,7 billones, en el mismo periodo del 2020 esos depósitos aumentaron cerca de cinco veces más, al sumar 34,7 billones de pesos, lo cual hizo que el saldo alcanzara los 230,5 billones hasta abril pasado, según cifras actualizadas de la Superintendencia Financiera.

La posibilidad de obtener un subsidio del Gobierno, de retirar parte de las cesantías, de recibir el salario o la mesada pensional y hasta el desembolso de un crédito respaldado por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) se cuentan entre las razones que llevaron a cientos de colombianos, sobre todo en los dos primeros meses de decretada la cuarentena, a tramitar la apertura de una cuenta bancaria.

Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, dijo en reciente oportunidad que 266.000 de sus pensionados, de un total de 322.000 que no estaban bancarizados, ya tienen una cuenta para recibir su mesada. “Conscientes de esta situación, desplegamos un operativo para bancarizarlos muy rápido, para que no tuvieran inconvenientes y que el cobro presencial de las pensiones no fuera un factor adicional de riesgo para ellos”, señaló el funcionario.

Tan pronto se anticipó la restricción de movilidad de los colombianos, los bancos recibieron instrucción de la Superfinanciera para que implementaran estrategias que facilitaran la bancarización de un mayor número de pensionados a fin de evitar su desplazamiento a las oficinas a cobrar sus mesadas por ventanilla.

Al 7 de abril de 2020 se pagaban por ventanilla 300.331 mesadas pensionales, cifra que se redujo 66,2 por ciento, hasta 101.353, al 12 de junio pasado.

“El proceso de bancarización continuará desarrollándose con el fin de que los pensionados, especialmente los mayores de 70 años o los que presenten condiciones de capacidad especiales, no tengan que desplazarse hasta las oficinas o a los puntos de pago establecidos por las entidades financieras”, indicó una fuente del ente de control.

Pero la apertura de cuentas bancarias no es lo único que ha crecido en esta coyuntura. El saldo de los recursos depositados en estas también lo ha hecho de manera exponencial, según cifras oficiales.

Los colombianos lograron elevar los depósitos de sus cuentas de ahorro en un 375,3 por ciento en los primeros cuatro meses del 2020, frente a lo acumulado en igual periodo del año pasado.

Ese comportamiento también se observa en las cuentas corrientes, en las que esos recursos acumulados en los primeros cuatro meses pasaron de 1,5 billones de pesos en 2019 a 15,4 billones en similar periodo del 2020, es decir, un aumento de 926,6 por ciento. Juan Pablo Granada, especialista en banca y presidente de la firma Customer Index Value (CIV), cree que ese fenómeno se puede estar dando porque muchas personas pueden estar acumulando algo de dinero para cuando tengan que retomar los pagos de sus créditos a partir del siguiente mes, luego de los alivios otorgados.

“Las personas pueden estar ahorrando algo para hacer esos pagos para que la carga no les quede tan pesada. Hay un bache que favorece, pero esto es muy coyuntural”, advierte el experto.

Otros analistas consideran que “es lógico que después de tres meses de restricciones de la movilidad, en los que la gente se ha privado de viajar, de realizar actividades de entretenimiento, de no poder visitar centros comerciales como antes, tengan ahora un poco más de recursos en sus cuentas, pero, sin duda, esto tenderá a cambiar en la medida en que la economía termine de reactivarse”, dicen.

Los consultados también concuerdan en que por esta misma vía sin duda se elevará el número de colombianos bancarizados. Cálculos del programa Banca de las Oportunidades apuntan a que solo en el primer semestre llegarán a la banca dos millones de nuevos clientes, lo cual permitirá que la población bancarizada supere los 30 millones de habitantes y el indicador se sitúe por encima del 86 por ciento.

MAYOR USO

Otro aspecto positivo en medio de esta pandemia ha sido el mayor uso que los titulares les están dando a sus cuentas.

El más reciente informe de inclusión financiera indica que el nivel de uso de las cuentas de ahorro era del 68 por ciento en 2018, mientras que solo el 51,5 por ciento de estas estaban activas.

Sin embargo, las restricciones de la movilidad han hecho que las personas estén haciendo un mayor uso de sus cuentas para realizar transferencias de recursos, pagos y giros, pero utilizando los canales virtuales.

En los 54 días hábiles del 25 de marzo al 12 de junio de 2020, los colombianos realizaron cerca de 360 millones de operaciones por los canales electrónicos de la banca, a través de los cuales movilizaron recursos del orden de los 620 billones de pesos, muchos de estos con cargo a sus cuentas.

Según un informe de la Superfinanciera, respecto de un día normal, los clientes y usuarios han realizado un mayor volumen de operaciones por los canales no presenciales: banca móvil (170 por ciento) e internet (144 por ciento) en promedio durante todo el período, alcanzando hasta el 200 por ciento algunos días.

En los canales presenciales, agrega el informe, el promedio de uso en comparación con un día normal se presenta de la siguiente manera: corresponsales bancarios, 92 por ciento; audiorrespuesta, 88 por ciento; cajeros automáticos, 79 por ciento, y datáfonos, 67 por ciento.

“Banca móvil es el canal donde más operaciones monetarias se realizaron (81’718.358), que corresponden al 20 por ciento, y en el cual se movieron recursos por 26 billones de pesos, que corresponden al 3 por ciento, mientras que en internet se realizaron 76’479.831 operaciones que corresponden al 17 por ciento, y se movieron 528 billones, es decir, el 57 por ciento de los recursos transados”, explicó la entidad.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO

En Twitter: @CarlosGarciaM66

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com