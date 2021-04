La crisis informativa del país y la burla de las cableras a CONATEL, aunado a precios elevados

Entornointeligente.com / El Reloj del Tiempo

Sartre siempre expresaba que detrás de un artículo, cualquiera que fuese su interpretación, siempre hay una intencionalidad. Y el redactor acorde con su nivel literario revela su estilo. Por lo tanto, debe haber una ordenación y reorganización y el lector al asumir su compromiso de leerlo tiene que proponer como sea posible de mostrarlo y ofrecer un mundo distinto. Estoy hablando de una interpretación y la certeza establecida de los mundos creados y, es una cuestión de relaciones como orden que viene en lo natural mostrando la libertad del autor del artículo y sus relaciones sobre los senderos de la certidumbre. Mientras que en la naturaleza, el origen de tales relaciones no es cierto, más que en la subjetividad, es el hombre quien las crea y Jean Paúl no se equivocó en esta cadena de asociaciones existenciales que se traslada a un solo bloque vivencial de cada hecho creativo y de quien se hace responsable de la obra, ( novela, teatro, drama, argumentaciones, liríca y poesía, vallenato), o artículo, ( información, prensa, columna, Mass- Media).

En el año 1969, los periodistas Carlos Viso del Prette y el cubano, amigo de siempre, Guillermo Antón Santana me sentaron al lado de una vieja máquina Reuters de una agencia noticiosa extranjera, tenia que colocar mayusculas, minisculas y colocarle una tilde a cada palabra y llego un momento que tenía tres diccionarios en el escritorio, uno de verbos regulares e irregulares, otro de sinónimos y antónimos y el último el común, luego vinieron uno de política, sociología y juridico. A mi lado se encontraba un español, Luis Clemente Avila, quien la Editorial Gribaljo le enviaba tres libros semanales para que se lo ofreciera al lector en su columna semanal. Una vez, Carlos Viso del Prette me ofreció un salario para cancelar mis estudios universitarios y estaba obligado a leer en voz alta la página de opinión y sucesos del diario El Nacional, cuya propiedad ya es del capitán y diputado Diosdado Cabello Rondón. Esto, nos hace ver como la vida da un salto de un solo soplo, es vertiginoso el tiempo y las variantes que proceden a otra realidad. De verdad, me aplicaron una disciplina, militancia redaccional, luego me enviaron al hospital Enrique Tejera de mi localidad a cubrir sucesos. Un artículista, columnista, redactor de mesa no se prepara de una manera a priori y debe manejar archivos de documentos y fotos.

El periodismo es un paisaje, algunas veces calamitoso o creativo, donde juega papel lo imaginario y el manejo de realidad, pero a los políticos de hoy no les agrada ser objeto de critica y se valen de artimañas para callar el escribiente. Cada hombre dedicado al periodismo tiene un proyecto de trabajo y su presencia en formar mundo se acopla a su transparencia que se atraviesa a sí misma y se trasciende hacia el mundo. Hacia el En- si. Es conciencia que se arroja hacia el mundo para infectarlo de sí.

He aprendido que un diario o una página web no puede estar al lado de partido alguno porque fracasa y, todos le atacan para su eliminación o disminuir su capacidad.

En ninguna web o diario los artículistas deben atacarse en sí, , es carencia de estilo y ética. Para ello, debe haber argumentaciones válidas como profesional. En mi caso, sí nombre a un pastor por su nombre y le nombre en cuatro articúlos publicados en cuatro webs, pero le conozco desde que él tenía diez y seis años, (16), y era presidente de la asamblea donde mi esposa se estaba reuniendo últimamente y le cerre dos cultos y el pacto que hizo con el gobierno era delicado, tanto es así que le costo su entrada a EE.UU y precisamente este país es protestante al lado de Inglaterra y sus origenes se remonta a los quaqueros conservadores del Reino Unido que entraron a territorio sioux y de otras tribus y asentaron sus campamentos, el resultado, recibi un perdigonazo que dañaron solo el navegador de internet como muestra de una advertencia y el tecnico no quiso programar y prefirió formatear y el costo, quince dólares. Quise solo advertir que los protestantes no hacen pactos con gobierno alguno que ponga en peligro la esencia del evangelio, pero, la realidad es otro asunto.

Así pasa con algunas páginas webs funcionan bien, pero alguien desconociendo el tema arremete y nombra algún personaje y por allí surge una cola y de pronto desde afuera alguien empieza a cumplie su tarea, silenciar las opiniones. Cuando Mario Silva trabajaba en el Bloque de Armas aumento la venta y en una reunion en La Lagunita Country Club, a la entrada f de la misma hay una gran panaderia, el Señor Armas se regocijaba del trabajo de Mario y al voltear la mirada se sonrio y me miro, me dijo.- Usted es Emiro de Valencia, ¿que hace por aquí.?. Le conteste, : ” Vine a ver a papá que le atiende al Señor Castor”. Quede sorprendido por su respuesta: ” Necesito que me escriba en Abril, quiero subir el tiraje en la tarde y le vi en Notí- Tarde con Andrés Eloy Diellingi”. Y me retire.

A los dos meses, regrese a Caracas para una diligencia profesional en el Ministerio de Educación y decidi dejar un disket con toda su capacidad grabada y los mismos artículos en fisico y Mario Silva iba entrando y se lo pidio al vigilante y dijo va para Abril, de verdad hay interrogantes, pero que siga la normalidad, empezaron a salir a tres semanal. Luego le vi en Aporrea Org y en su programa La Hojilla me leyo un artículo, asunto que le agradezco, y fue candidato a gobernador por mi Estado, perdió las elecciones por egoismo de un militar adjunto a la directiva del Psuv y que con anterioridad le hizo perder las elecciones a uno de los hermanos Vadell.

En política y en los medios informativos hay duendes por doquier. Y es un mundo que algunos desean imponer, hay invasores tertuliando por todas partes haciendo que la web o el diario se convierta en una luz opaca y es que algunos conciben el mundo desde la negación. Es que tienen la conciencia así.

La maldad se ve por doquier. En el funeral de una tía, habia dos ancianos de mi asamblea evangélica, uno era esposo de una familiar y el otro, mi maestro de la escuela dominical por doce años, sorprendente, no se habían dado cuenta que estaba cerca y uno de eellos, el esposo de la familiar, le dijo al otro:” Cuando muera Emiro no le voy a dar las palabras en su funeral”. En poco tiempo, los muertos eran ellos dos. Mucho tiempo después, un tercer anciano al no ir el domingo en la mañana me preguntaba como un cura porque no había ido el domingo anterior a la cena, a sabiendas que mi esposa padecía de cáncer, bueno de tantos domingos sin asistir dio una suma y al fallecer mi esposa, deje de asistir, Sencillamente se cumplió el objetivo, sin importar quien fue el autor del haker o de la infiltración. Es necesario tener un criterio fundamental, nunca criticarse uno al otro, es la palabra contra la existencia de la verdad, es la representación de un En- sí. Y de la palabra como signo y como expresión del Para- sí.

Son ejemplos y esta claro, CONATEL tiene una misión, la cual es cerrarle el paso a las web que digan la verdad o levanten testimonios que adversan al gobierno e infiltran argumentos que ocasionan push en la dinámica de los artículos publicados y lo demás es fácil, vienen los cortocircuitos, las cableras tienen el dominio sobre el director de esa istitución y los canales del Estado poco se ven, tengo más de un año que no puedo ver La Hojilla y Tves se ve con rayas o hay ruidos extraños, no hay seriedad en el trabajo informativo, no importando el contenido, al presidente lo engañan desde hace tiempo y la oposición y oficialismo es una sola comparsa de cotorras, guacamayas, loras y avispones que visitan ambas guaridas, pero, el pueblo ignora que es la televisión venezolana.

Cuando se irán de caza, los nuevos ricos que se apertrechan contra Maduro

La cibernética es un conjunto de códigos y el artículista elige presentar un mundo, él elige escribir. El acto de escribir no le viene a priori ni se trata de una situación puesta afuera y a la que tenga que darle sentido. No, el acto de escribir, es un acto que nace de la libertad y, no desde un factum. El lector esta obligado a leerle, no a ofenderlo, sino le interesa no lo lea, pero, no le critique en la misma página que escriben los dos., es una mirada al mundo, una visión con una parte de los componentes de esta mirada. Es la relación de un columnista, artículista con su público desde cualquier portal.

Lo que sucede en Venezuela, es un asunto que no se puede despachar fácilmente, Diriamos, de primera entrada. Usted observa en la cola de un banco, cuarenta personas hablando mal de presidente, al entrar y salir, le dan gloria a Dios porque le dieron dos billetes devaluados de doscientos mil y van a unas elecciones presidenciales o de gobernadores y votan por un militar o el de turno, sea para la Asamblea o Alcalde. No se entiende y, les visita a su casa y comen es arroz pico con mortadela. Es de suponer que es una interdependencia que se establece entre el presidente y su público, en Venezuela al pueblo le gusta vivir mal y que todo se les regale.

Lo intresante acá es que entendemos entre libertad y nuestra confrontación con el En- sí, ( el mundo), en diferentes contextos que se presenta a la hora de comprender la relación del escritor con su público lector y, eso hay que respetarlo para no caer en la trampa del determinismo, dejemos el subjetismo porque estamos en un contexto paranoico, donde se mueven sentimientos y creencias. En mi caso, fui preparado por la izquierda, estudie en colegio de curas y me crie en el protentatismo. Recibí una disciplina militante de rusos, comprender el humanismo de la existencia según Sartre de parte de los cubanos y me escapaba, cuando estudiaba y ya en el Misael Delgado, un polideportivo cla en Valencia y que Salas Romer secuestro para los ricos y coloco allí a Fundadeporte recibia clases de La Alianza para el Progreso. Entonces no me juzguen, como sucedió una vez y le dieron un apagón a una web en Trujillo y a los días supe, porque me crie entre Táchira, Mérida y Zulia y su director es un conocido merideño y ese artículo publicado en Aporrea. Org apareció en otras webs y resulta que su autor no esta registrado como periodista.

Hay que tener cuidado por las leyes y más la operación cerrojo que viene aplicando algunos gestores del oficialismo

Hoy la cibérnetica entra en cualquier hogar u oficina y descubre todo, hasta lo que se conversa en lo intimo, ahora, hay que decir la verdad con estilo y ética. Lo que preocupa es que los medios informativos del Estado refleja diferentes modalidades, códigos, valores juicios y creencias y se debe respetar los espacios de los demás ciudadanos, toal al final del camino, a quienes criticamos, van a Tovar, Mérida y disfrutan de un buen paraje andino y, de repente estan en alguna institución del Estado haciendo antesala porque fue favorecido por algún ente gubernamental. Es el nuevo orden global, lo que sí critico es que no comprometan la institucionalidad del país. Digo Tovar porque hay familia de Juan Guaido allí y su esposa es de alli, yo visite Tovar por dos años y como veía gente de la oposición y del gobierno disfrutando de un buen ponche andino, amigos todos, sí. Ahora merodean Miraflores, son los mismos. Por eso, no va preso.

Una vez entre a las oficinas de redacción del Diario El Aragueño, ya tenia quince años como columnista, me habian invitado a la asistencia en Los Teques, Miranda, a un seminario de Mass Media y mi sorpresa, el editor era el ex director del vespertino Urgente de Valencia de apellido Malavé, trabajamos juntos en el Diario Hora Cero en los años 70. Porque su escritorio quedaba a dos metros del mio. Luego de la muerte del Señor Sindoni, el diario lo descalabraron con la llegada de alguien muy apasionado. El Señor Sindoni, me veia llegar con mi familia al Paseo Las Américas y localizaba una mesa, acomodaba los sillones y le decia al pizero, lo mejor para este muchacho. ¡ Que buenos tiempos del periodismo!. Siempre, hoy, tendremos algunos que no son relatores y les gusta las centellas y las lanzan para provocar apagones y desbalanceos. Sindoni era un un verdadero empresario y amante de la información, no de regalar pizas, yo ne le cobraba, era clase aparte y me permitió escribir en su periodico por una buena cantidad de años, igual que Guillermo Antón Santana, son historias del verdadero periodismo en Venezuela.

Desde laltas esferas del gobierno desean silenciar a Aporrea. Org. No contribuyamos a ello. Escriba, pero no lance dardos desde la misma web que le permite expresar sus ideas. Así paso con varias emisoras comunitarias en Carabobo. Dsculpen de hablar de mi persona, a usted no le conozco, menos hablar de usted. Venezuela esta llena de alacranes y delatores, puede ser nuestro vecino, cuidemonos.

Estoy hablando y entiendan de sobrevivencia política y periodista. Esto no es revolución, tal como lo panteo Chávez, a él no lo dejaban ni respirar, solo queria ya en su etapa final, descentralizar los hospitales centrales y construir otros para especialidades, figurense que desde plaza de toros en Valencia hasta Bella Vista II donde quedaba mi centro de trabajo, adentrandome en el barrio y zonas vecinas había 65 modúlos de Barrio Adentro en su atención primaria, La Maternidad del Sur, tres centros sanitarios de La Alcaldia de Valencia y el famoso modúlo Canaima. Ya muchos de esos centros sanitarios estan cerrados y los consejos comunales tienen las llaves para dormir y charlar, ya a las once estan cerrados y en Parque Valencia desde hace quince años hay tres elefantes blancos, La Casa de Atención para Niños Especiales, La Casa de La Cultura y dos dependencas de dontologia y una de consulta médica y usted ve al presidente diciendo que todo es perfecto, y el ferrocarril sin terminar, porque le dan falsas informaciones. Bueno, para eso estamos nosotros para decir la verdad de una manera ética.¿Esto es un desastre?. Claro que sí, es una falsa revolución. Y lo saben muy bien la verdadera izquierda, la vieja izquierda histórica que dejaba a sus hijos en chozas para luchar por el libre ejercicio de la democracia y unos libertinos acoplados a la zanganeria y ladronaje comercian con un dólar que ni siquiera se parece a la imagen de Miranda y a un Bolivar victorioso.

Por ello, estan perdiendo brillantez en el Sur y Lula, ¿ Que piensa?, quizás ya olvido el trago amargo que le hizo pasar al pueblo brasileño y dejar pasar a la delantera a un presidente nefasto y pro israelí como Jair Bolsonaro o un Piñera que se dice izquierdista y acorrala a los chilenos con esos neonazis con sus fusiles en mano y recibiendo el nombre de carabineros son el espejo de Augusto Pinochet, la izquierda latina esta enferma, necesita leerse y releerse la doctrina del doctor Ernesto Guevara De La Serna, quien por igual que otros, fue traicionado junto a su escuadra por parte de sus amigos cercanos, entre ellos Regis Debray.

Así que la lucha es hacia afuera, no hacia adentro, los periodistas, escritores, columnistas y artículistas debemos respetarnos, tengamos las ideas doctrinales que tengamos, es una lucha abierta hacia la democracia.

No hay luz y energía, pero, pensamos en criptomonedas y Petro, sinceramente Venezuela es el país de los zánganos

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com