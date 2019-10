La criolla con curvas EXTRAORDINARIAS que no podrás sacar de tu cabeza (Fotos + DIVINO)

Entornointeligente.com /

Fotos: vía Instagram (@mia_francisss).

Figura prominente, sencillamente DESPAMPANANTE… Esta criollita lo tiene todo para que no te la puedas sacar de la cabeza por un buen rato.

Por lapatilla.com

Ahora, a nuestros morbonautas favoritos les traemos a Mia Francis, una venezolana que no le falta carnita por ningún lado.

Con seguidores en Instagram que superan ya los 600, Mia no deja de levantar pasiones y… tal vez algo más.

Luego de un poco de palabrería te dejamos con algunas de sus fotos (y videos) que estamos seguros, seguros que las vas a disfrutar.

https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2019/10/mia_francisss_52433727_247874816096998_2626951819577786368_n.mp4 https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2019/10/mia_francisss_39568367_447518585757371_6955881913068290048_n.mp4 https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2019/10/mia_francisss_56080757_404175180407639_210506758177685504_n.mp4

