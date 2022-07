La creadora de ‘Friends’ pide disculpas por el racismo de la serie

Entornointeligente.com /

La cocreadora de Friends, Marta Kauffman, ha prometido donar 4 millones de dólares (3,2 millones de libras) a los estudios afroamericanos como disculpa por la falta de diversidad de la serie.

Kauffman, que también es la cocreadora de la serie de Netflix Grace And Frankie, hizo la promesa a su alma mater, la Universidad de Brandeis en Boston, para establecer una cátedra dotada en el departamento de estudios africanos y afroamericanos de la escuela.

En declaraciones a Los Angeles Times, Kauffman dijo que había cambiado de opinión sobre las críticas a la diversidad contra la serie tras la muerte de George Floyd en 2020 a manos de la policía de Minneapolis, que desató protestas en todo el mundo.

«He aprendido mucho en los últimos 20 años», dijo Kauffman. «Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse al espejo. Me siento avergonzada por no haberlo sabido hace 25 años».

Y añadió: «Me llevó mucho tiempo empezar a entender cómo interioricé el racismo sistémico. He trabajado mucho para convertirme en una aliada, en una antirracista. Y esto me pareció una forma de participar en la conversación desde la perspectiva de una mujer blanca».

El co-creador David Bright ha abordado previamente la falta de diversidad de la serie, diciendo que no tenían la intención de tener un elenco central totalmente blanco.

«Es importante que las series de hoy en día reflejen la forma en que la sociedad es realmente», dijo Bright a The Hollywood Reporter. «Pero para nuestra experiencia, la de los tres, esa puede haber sido nuestra experiencia cuando éramos jóvenes y en Nueva York. Pero no pretendíamos tener un reparto totalmente blanco. Ese tampoco era el objetivo. Obviamente, la química entre estos seis actores habla por sí misma».

Y añadió: «Habría sido una locura no contratar a esos seis actores. ¿Qué puedo decir? ¿Que me gustaría que Lisa fuera negra? Me ha encantado este reparto. Me ha encantado la serie y me ha encantado la experiencia».

En la misma entrevista, Kauffman añadió: «Probablemente hay cien cosas que habría hecho de forma diferente. He hablado de ello en el pasado y tengo sentimientos muy fuertes sobre mi participación en el sistema, pero todo se reduce a que no sabía lo que no sabía».

