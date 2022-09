La costa este de Estados Unidos podría ver peligroso oleaje este fin de semana cuando el huracán Earl se agite cerca de las Bermudas

Entornointeligente.com /

(CNN) — Toda la costa este de Estados Unidos podría verse afectada por fuertes corrientes de resaca este fin de semana, ya que el huracán Earl amenaza las Bermudas, con vientos fuertes de al menos 140 km/h y potencialmente fortaleciéndose a una tormenta de categoría 3 .

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para las Bermudas, lo que significa que se espera que los vientos en esa área alcancen hasta 118 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes . La región estaba bajo una alerta de huracán que se levantó este jueves, pero los meteorólogos esperan que los vientos aumenten este viernes, dijo el centro de huracanes.

Y a pesar de que la tormenta se encuentra a cientos de kilómetros de la costa de Estados Unidos, se esperan peligrosas condiciones de oleaje y corrientes de resaca «a lo largo de la costa este durante el fin de semana», dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Los huracanes tienen el potencial de impactar la costa este «incluso cuando permanecen lo suficientemente lejos como para que ni siquiera notes que existen», advirtió el servicio meteorológico.

«El huracán Earl es uno de esos huracanes. Los mayores impactos costeros estarán en el Atlántico medio y el noreste hasta este fin de semana», dijo el servicio meteorológico.

publicidad En particular, esos tipos de huracanes pueden producir fuertes marejadas que liberan peligrosas corrientes de resaca en las playas y áreas costeras locales.

Los meteorólogos en Wilmington, Carolina del Norte, también advirtieron que las poderosas marejadas del huracán podrían afectar el área al menos hasta este domingo y podrían provocar «oleaje fuerte e inundaciones costeras menores».

Earl se movía hacia el norte-noreste a unos 25 km/h este jueves por la noche y se espera que en las Bermudas caigan entre 25 a 75 mm de lluvia hasta este viernes. La tormenta ya ha provocado vientos sostenidos de cerca de 140 km/h con ráfagas aún más altas, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

«Todavía es posible volver a fortalecerse, y Earl podría convertirse en un gran huracán mañana (viernes)», advirtió el centro de huracanes.

Un gran huracán se define como una tormenta de categoría 3 o superior, lo que significa que traería vientos de al menos 180 km/h y podría causar pérdidas de vidas y daños significativos, según el servicio meteorológico.

Las tormentas de categoría 3 pueden acumular vientos de hasta 200 km/h. La escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson mide la fuerza de los huracanes en cinco categorías según la velocidad de sus vientos sostenidos.

-Holly Yan, Christina Maxouris y Mike Saenz de CNN contribuyeron a este informe. Huracanes

