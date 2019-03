La Corte Suprema de EE.UU. escuchará caso de migrantes que robaron identidades para obtener empleo

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

(CNN) — La Corte Suprema acordó este lunes escuchar en el próximo período un caso relacionado con el procesamiento de tres inmigrantes indocumentados por el uso de números de la Seguridad Social robados en un esfuerzo por obtener un empleo.

Dichas condenas se anularon cuando la Corte Suprema de Kansas dictaminó que la ley federal de inmigración en cuestión no permite al estado de procesar a inmigrantes indocumentados, cuando la base de la reclamación proviene de información que se ha seleccionado de formularios de inmigración federales.

El caso plantea la pregunta sobre hasta qué punto la ley federal de inmigración impide que los estados intenten hacer cumplir la ley de inmigración.

“Si la Corte Suprema toma el caso y revoca la decisión de la corte de Kansas, todos los estados podrían procesar más fácilmente a los no ciudadanos por robo de identidad”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la Escuela de Derecho de Cornell.

La Ley de Reforma y Control de Inmigración impide que el estado use la información para procesar a las personas si la información está en el formulario federal I-9, aunque el estado no usó el formulario I-9 para recopilar la información para los procesos penales.

Se trata de una ley federal, la Ley de Reforma y Control de Inmigración, que hace ilegal emplear a inmigrantes no autorizados y establece un sistema de verificación de empleo para los empleadores. Como parte del proceso de contratación, los empleados deben completar formularios federales con su información.

Sin embargo, en Kansas, tres inmigrantes fueron sorprendidos usando los números de Seguro Social de otras personas para obtener un empleo. Fueron procesados bajo la ley estatal.

La Corte Suprema de Kansas anuló las condenas de tres individuos por delitos como el robo de identidad, sosteniendo que la ley federal de inmigración le impide al estado hacer cumplir la ley penal estatal.

