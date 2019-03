La cortante respuesta de Luis Fonsi a una chavista

Entornointeligente.com /

Cortesía: El Comercio En las redes sociales se ha hecho viral la respuesta que le dio Luis Fonsi a una usuaria de Instagram que criticó la presentación del boricua en el concierto Venezuela Aid Live . Todo comenzó después de que Fons i posteara un video de su show en el histórico evento acompañado de unas sentidas líneas.

“Cuando te acompañan más de 200.000 personas con el corazón en la mano a cantar No me doy por vencido . Veo esto y se me eriza la piel. Los Venezolanos nunca se darán por vencido , eso lo tengo claro”, fue lo que escribió el puertorriqueño.

Las palabras de Fonsi, al parecer causaron molestia en una usuaria identificada como @gigigabiqv, quien le dejó un comentario con el speech chavista sobre el concierto.

Puedes leer también: ¿Picado? Winston Vallenilla arremetió en contra de artistas internacionales (+Fotos)

Pero de lo que no se percató la detractora del intérprete, que además figura en su perfil como profesora, fue de la gran cantidad de errores gramaticales y ortográficos que cometió en el mensaje.

Hecho por el que Fonsi se tomó el tiempo para responderle. “En realidad se me eriza la piel leer tantos errores ortográficos en un mensaje. Que tengas un lindo día”, expresó Fonsi.

Y enseguida le preguntó si había escuchado su nuevo disco Vida. Muchos internautas quedaron fascinados con la postura de Fonsi y dejaron cientos de comentarios alabando “su clase”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Luis Fonsi (@luisfonsi) el 26 de Feb de 2019 a las 10:12 PST

Recibe nuestro Germinador de Noticias en tu celular a través de Telegram ¡Únete a nuestro canal aquí ! Además, no pierdas detalle del acontecer noticioso siguiéndonos en Twitter , Instagram y Facebook .

Etiquetas Chavista Luis Fonsi Respuesta

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com