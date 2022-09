«La Convención ha fracasado»: Los lamentos, críticas y autocríticas de los ex constituyentes ante el resultado

Entornointeligente.com /

Disculpas públicas, críticas, autocríticas y diversos lamentos de ex constituyentes que participaron de la Constitución que fue derrotada esta jornada empezaron a circular esta tarde, con una tendencia ya irreversible que da por ganador al Rechazo con una participación histórica.

Si bien las encuestas venían reflejando un escenario como este, para la mayoría de los convencionales fue inesperada la alta diferencia entre ambas opciones, y más para quienes pensaban que el Apruebo tenía una oportunidad. En ese marco, algunos hablaron de un «fracaso» de la Convención y una derrota «estrepitosa».

«La Convención ha fracasado. Hemos fallado al país. Ofrezco disculpas públicas a mis electores, a Melipilla, por lo poco que los políticos profesionales hicimos ante la irresponsabilidad. Necesitamos una nueva, buena y sólida Constitución para vivir en paz», aseveró Renato Garín , ex convencional independiente en cupo PR.

Para el abogado y ex convencional del Colectivo Socialista, Andrés Cruz , «hay una cuestión de recursos, de monopolio de medios de comunicación, pero la mayor responsabilidad la tenemos los convencionales porque esta campaña se inició desde el momento que empezó la Convención, y los que nos decíamos moderados no fuimos capaces de levantarnos de manera adecuada para enfrentar las posiciones maximalistas , arrogantes de sectores radicalizados».

«Yo asumo mi responsabilidad por no haber tendido puentes de manera más efectiva con sectores más moderados, no haber enfrentado ni haberme opuesto con mayor fuerza a aquellos que se farreraron o permitieron que nos farreáramos este proceso histórico», sumó Cruz.

El ex convencional de RN, Cristián Monckeberg , no se imaginaba lo «contundente» del resultado, «pero creo que es respuesta a lo que ocurrió. Lo que hubo dentro de ese proceso durante un año fue la cancelación, el no querer dialogar. Esto es un fracaso rotundo de la Convención, estrepitoso. Es una derrota ideológica a una izquierda radical», dijo.

«Es odioso decirlo, pero lo dijimos. El desafío es ahora construir una nueva Constitución que realmente interprete a la mayoría», pidió el ex presidente de RN.

«Más que el triunfo de un sector fue la derrota de una propuesta, de ideas, de la plurinación, de darle más garantías a los presos, o quitar estándares de seguridad a la libertad y propiedad privada. Aquí el gobierno y su sector tienen que hacer un mea culpa y(…) pero además todos los sectores políticos deben proponer un camino de solución viable a esta situación. No podemos repetir los errores de la Convención», agregó Martín Arrau, ex convencional UDI.

De su mismo sector, el ex convencional Rodrigo Álvarez dijo «¡Valió la pena todo este año! Era una mala propuesta y un pésimo trabajo de la Convención Constitucional. Ha ganado el sentido común, la búsqueda de la unidad y el sueño de un país mejor».

Las reflexiones más tímidas y las críticas

Otros se limitaron a reconocer los resultados, sin entregar mayores reflexiones. «El pueblo ha hablado. Aprender con humildad y seguir avanzando por el futuro de Chile!», tuiteó Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la Convención.

La abogada y ex constituyente del PC, Bárbara Sepúlveda, hizo foco en otro punto.»El proceso continúa, Chile va a tener una nueva Constitución. Tarde o temprano la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y tenemos esperanza en que ese proceso va a representar a las grandes mayorías», dijo, y se retiró antes de contestar por una autocrítica.

Asimismo hubo espacio para otras reacciones: la ex convencional mapuche Natividad Llanquileo criticó que con el triunfo del Rechazo «no hubo pacto social» y agradeció a los chilenos por «despreciar su país».

«Entregada las decisiones a los partidos políticos. Sin mujeres, sin independientes, sin pueblos indígenas, sin descentralización. Las empresas seguirán tributando en las Condes y Vitacura, mientras se saquean los territorios. Gracias [email protected] por despreciar a su país», tuiteó Llanquileo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

