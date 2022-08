La Contraloría identifico sobrecostos por sólo 2 mil millones en casas de Providencia

Entornointeligente.com /

¿Qué ha pasado la polémica de las casas en Providencia y la labor de la Contraloría?

La Contraloría hizo un seguimiento y concluyó con 2 hallazgos fiscales por $2.170 millones y 13 disciplinarios.

Los hallazgos con presunta incidencia fiscal son uno por $1.549 millones y otro por $620 millones , tienen que ver con mayores valores pagados en un contrato de obra suscrito por el Invías.

En lo relacionado con vivienda a cargo de Findeter, se encontraron deficiencias como falta de una adecuada planeación en contratos para ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción.

Hay seis (6) hallazgos disciplinarios obtenidos en esta Actuación Especial de Fiscalización se dieron al evaluar la gestión de Findeter sobre vivienda. Tienen que ver con planeación de contratos, calidad de los trabajos y especificaciones técnicas de las viviendas nuevas y zonas seguras de las viviendas intervenidas en la reconstrucción de Providencia, entre otras situaciones.

Se evidenciaron falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4, y en los pisos y muros; e irregularidades relacionadas con el sistema hidrosanitario en las viviendas de reparación integral.

La Contraloría identificó viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño.

La conclusión es que como en todo este tipo de obras hay falencias, pero los sobrecostos no superan los 2 mil millones de pesos que no son –escandalosos.

Secretos de Darcy Quinn en La FM

