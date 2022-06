La conquista LIV Golf Invitational, un knock out al PGA Tour

Entornointeligente.com /

Los creadores de la nueva liga LIV Golf Invitational respaldada por la fortuna del capital del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, ponen a los golfistas en una encrucijada entre un mejor ingreso económico y los principios que los ha ligado con el PGA Tour.

Del 9 al 11 de junio 2022 es el punto de partida de una época de contrapeso al PGA Tour, que ha centralizado el golf y cautivado a los mejor rankeados. Iniciará con 48 golfistas, que no tienen que preocuparse por el corte o por no ingresar si los resultados no se dan. La curiosidad por ver el torneo naciente se podrá sintonizar en su plataforma oficial y redes sociales, con ocho eventos durante junio, septiembre y octubre, distribuidos en cinco diferentes sedes de Estados Unidos y tres internacionales.

El LIV Invitational corona a un ganador individual en cada uno de los eventos y a la competencia por equipos, que involucra a 12 equipos que son seleccionados por un capitán. Tres golfistas top 10 decidieron ser parte del debut, pese al conflicto que se genere ante la reacción del PGA Tour de 93 años de existencia, entre ellos, Phil Mickelson, Dustin Johnson y Sergio García.

La Asociación de Golfistas de Estados Unidos mostró oficialmente su vulnerabilidad y advirtió sobre las suspensiones de 17 golfistas de la PGA, que compiten en el torneo inaugural de LIV Golf en el Centurion Club de Londres. Los golfistas no podrán competir en futuros eventos del PGA Tour ni en la Copa Presidentes. Sin embargo, podrán continuar en los cuatro grandes: el Masters, el Campeonato de la PGA, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico, porque cada uno opera bajo su propio organismo rector.

_¿El momento puede asemejarse al inicio de una era de agencia libre? «Hemos estado tratando de hacer que esto despegue durante tres décadas para ser honesto contigo y me siento muy feliz por los jugadores, me siento muy feliz por el hecho de que hemos traído la agencia libre al golf», explicó Greg Norman, ex número uno del mundo.

En las charlas previas, jugadores como Johnson y Mickelson han mostrado la intención de seguir jugando los torneos principales del PGA Tour y a la vez, mover la coma en su compensación anual y superar el obstáculo moral de no ser exclusivos de la añeja PGA.

Incluso el torneo tiene también una lectura política. Los lazos con Arabia Saudí levantaron rápidamente banderas rojas, por la reputación que arrastra en cuanto a los abusos de los derechos humanos de su población. El medio NPR news señala que entre los críticos al gobierno saudí ha estado incluso el propio Mickelson, quien hace unos años reconoció que la inteligencia de Estados Unidos concluyó que el príncipe heredero de Arabia aprobó la operación que condujo al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

«Fue imprudente, ofendí a la gente y lamento profundamente mi elección de palabras», dijo Mickelson en febrero, luego de que se le citara sobre por qué estaba adoptando la nueva serie de golf a pesar de las conocidas violaciones de derechos humanos del régimen saudita.

Pero el lunes pasado, Mickelson confirmó que jugaría en el evento LIV de esta semana, arriesgándose a la ira de la PGA. Los críticos llaman a LIV Golf «lavado deportivo o sports washing», una estrategia que países como China y Rusia han utilizado a través del deporte, en un intento de rehacer su reputación global sin cambiar su postura sobre los derechos humanos.

Arabia Saudita ha sido sede recientemente de espectáculos de deportes de motor, fútbol, boxeo, tenis y lucha libre. En octubre de 2021, el PIF (Public Investment Fund) compró una participación del 80 por ciento en Newcastle United, un club de fútbol de la Premier League. Desde 2019, el país ha sido sede del Saudi International, un evento anteriormente sancionado por el Tour Europeo que ha atraído a algunos de los nombres más importantes del golf, a quienes se les paga tarifas de participación considerables.

