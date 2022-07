La confianza es importante

Entornointeligente.com /

¿Tras la menopausia y sus cambios corporales, que se puede hacer si la mujer siente vergüenza en el momento del acto sexual?

Nuevamente hay que aceptarse y aceptar que los cambios ocurren, esto no significa aceptarlo pasivamente, engordar y seguir comiendo; hay que cuidar la figura no de un punto de vista estético sino para preservar la salud y no tener alteraciones cardiovasculares, diabetes u otras enfermedades asociadas al paso del tiempo. Los cambios tienen que ir acompañados de adaptaciones; para lograrlo la mujer tiene que estar informada y consultar a un equipo médico.

Me gusta mucho el espacio, esta es mi pregunta ¿Hasta que edad se puede tener una relación sexual activa?

Gracias por la amabilidad. La sexualidad es algo que acompaña al hombre desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir que la sexualidad no debe ser proscripta en ninguna etapa de la vida. Comentario: La palabra clave para atravesar todas las etapas de la sexualidad es adaptación. Y para poder adaptarse en la sexualidad con otro, las dos personas de la pareja deben conocerse y poder dialogar. Saludos.

Saludos y bendiciones siempre ¿Cómo asegurarse de que la pareja no fantasea con otra persona cuando hace el amor?

Muchas gracias, respondo su respuesta. No hay forma de asegurarse. Es solo la confianza que la mujer tenga en sí misma, en su pareja, y el diálogo cotidiano y/o durante la relación que puedan tener, lo que podría ayudar.

