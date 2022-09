La conferenza della Dante «Caserta e le reali delizie dei Borbone» arriva ad Oslo (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Lunedì 12 settembre nella sala polifunzionale dell’Istituto Italiano di Cultura di Oslo si terrà la conferenza di Maria Carmela Masi per il Comitato della Dante Alighieri di Oslo dal titolo «Caserta e le reali delizie dei Borbone»

Storica dell’arte, Maria Carmela Masi dopo la maturità classica si è laureata in Lettere ad indirizzo storico artistico con una tesi sulla monarchia e la corte nel Regno di Carlo di Borbone. In seguito si è specializzata in beni storico artistici, con una tesi sul Real Casino di Carditello, uno dei siti reali borbonici collegati alla Reggia di Caserta ed azienda agricola a servizio della dinastia. È stata relatrice in vari convegni, anche come delegata della Reggia di Caserta.

Redazione Madrid

