La conductora Galilea Montijo habló sobre su lucha contra el trastorno mental que padece (+VIDEO)

La conductora ha compartido detalles de su vida privada. Recientemente Galilea Montijo se ha sincerado tras una entrevista en el programa Netas Divinas, debido a que esta emisión se ha convertido en un espacio para compartir muchos desde sus experiencias hasta sus reflexiones más íntimas.

Anteriormente ya la conductora ya se había sincerado en este programa respecto hablando de sus raíces, su faceta como mamá, así como también de sus amores del pasado. Sin embargo en esta reciente entrevista hablo sobre el tema de los medicamentos, haciendo énfasis en que algunos casos sirven de vía para recuperar la felicidad, y compartió su experiencia con la depresión post-parto.

» También hay felicidades químicas, y no habló de drogas, habló de medicamentos cuando estás depresiva «, comento.

Sin embargo, Galilea debido a la depresión post-parto ha confesado y hablado sobre este tema que le ha tocado vivir. «Yo sin el medicamento me hubiera muerto en algún momento». » Sí, cuando me dio depresión post-parto tardé un ratito en regresar y cuando tomé el antidepresivo volví a ver la vida de colores, miré otra vez todo de colores «. Expreso durante la charla.

te puede interesar: Galilea Montijo se pronuncia en contra de Gustavo Adolfo Infante tras la disputa con Gaby Spanic «Te gusta hacer y no te gusta que te hagan…» Este ha sido un proceso que la conductora comenzó hace unos meses tras el nacimiento de su hijo: » A mí me dio depresión post-parto. Al tercer día que yo llegué con él a la casa fue de: ok, ¿ahora qué hace?’. ‘Por qué todo el mundo duerme y yo no puedo dormir ’, yo sentía que los edificios se me venían encima empecé a ver la vida blanco y negro».

Comento como fue su primer día tras comenzar el tratamiento » El primer día que tomé la pastilla, ese momento comencé a ver colores, así lo he platicado siempre. A mí el antidepresivo me ha cambiado por completo todo, por supuesto, u nas cápsulas para dormir, que son naturales, también «, mencionó.

