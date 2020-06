La columna de Doña Perla

Entornointeligente.com /

Me asusté Versión impresa Oye, qué susto me dio esa broma que le hizo Chollykid a su mamá. Por un momento pensé que a la señora le iba a dar algo. ¡Dios mío! Pobre mujer, yo lo agarro y le doy su golpe para que sea serio. Sin embargo, tengo que aceptar que hasta cierto punto fue divertido, pero es un poco peligroso, porque le pudo haber dado algo a la señora. ¡Santo! Buena Muy buena estuvo la entrevista que le hizo Natalie Harris en Encuarentena2 a Gadiel Lassonde, quien interpreta al polémico personaje de la Sra. Dezdy. Si bien comprendí el "mijito" separa muy bien el personaje –odiado por muchos- de su vida privada ¡Eso está perfecto! Fue interesante saber a qué otro menester se dedica Gadiel. Me gustó, sigan por esa línea. Sí y no A veces no sé si es que la periodista Delia Muñoz se pelea con su asesor, porque luce unos atuendos que no le van. Aunque aclaro que en la mayoría de los casos se le ven muy bien, pero hay días con unos desaciertos en sus "outfits". Por ejemplo, las sandalias que usó con ese traje negro, nada que ver con esas rayas de cebra. No me gustó. ¡Ojo con esto!

