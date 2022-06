La Colombiana Tatiana Calderón enfrentó una difícil carrera en el Road America

Entornointeligente.com /

Tatiana Calderón corrió por primera vez este domingo el Gran Premio de Sonsio en Road America de la seri IndyCar en lo que fue el 40 aniversario de la primera carrera de la serie en el icónico autódromo de Elkhart Lake, en Wisconsin.

La corredora colombiana de Escudería Telmex Claro al mando del Chevrolet No. 11 ROKiT del Team AJ Foyt Racing, calificó para esta octava ronda puntuable de IndyCar en el Grupo 1, ubicada en el puesto 13 con un crono de 01:47.5661.

Tras esta fase, en la conformación de la parrilla de largada, la piloto Claro fue ubicada en el cajón 25, desde donde tomó la partida para ir a negociar 55 vueltas al trazado de 6.45 kilómetros y 14 curvas.

Sin embargo, Tatiana observó previamente que «cada sesión hemos mejorado, el problema fue que, por ejemplo, en la práctica dos, hubo varias banderas rojas, entonces como que uno no tiene el ritmo, no pudimos dar ni una vuelta realmente con los neumáticos más blandos, así que fuimos a la clasificación a seguir aprendiendo».

Lo que en carrera quedó de manifiesto, pues Calderón tuvo realmente que aprender vuelta a vuelta este desafiante compromiso, finalizando la competencia en la plaza 25, con un giro menos que el ganador, Josef Newgarden.

Por otro lado, desde el año 2000, ocho mujeres han conducido autos de carrera en la serie IndyCar, con un récord de cuatro ocupando puestos de largada en las 500 Millas de Indianápolis de 2010, 2011 y 2013.

La participación reciente ha sido limitada, siendo piloto de la Escudería Telmex Claro la única mujer que ha competido en una carrera de serie en lo que va de temporada. Pero eso cambió este fin de semana cuando Simona De Silvestro condujo el Chevrolet Paretta Autosport No. 16 en el Gran Premio de Sonsio en Road America.

Con Calderón programada para hacer 12 carreras esta temporada y De Silvestro tres, la IndyCar tiene la mayor cantidad de inscripciones para mujeres piloto desde 2015 cuando De Silvestro y Pippa Mann se combinaron para nueve largadas.

«Estoy súper feliz de ver a otra mujer piloto unirse a la parrilla, de ver mujeres en el automovilismo», dijo Calderón. «Creo que es genial para la serie, genial para el deporte. (De Silvestro) es otro piloto muy competitivo que se une a la parrilla que ya es bastante competitiva», agregó.

La próxima fecha será en Mid-Ohio, el 3 de julio.

Tatiana Calderón: «Nada salió como queríamos. Fue un fin de semana bastante difícil para todo el equipo. Hoy mi ingeniero se enfermó y no pudo venir, no nos funcionaba la telemetría y no se podía hacer el cálculo de gasolina y me quedé sin gasolina, cuando llegué a los pits tenía aire la bomba de gasolina y no arrancaba el carro y perdimos muchísimo tiempo ahí, además estaba mal el limitador del pitlane, entonces tuve una sanción por exceder el límite de velocidad, creo que por eso acabamos tan lejos de la cabeza de carrera. De todas formas, nos toca hacer mucho trabajo de análisis para mejorar en los circuitos, así que nos faltan más vueltas, más experiencia y ahora con ganas de que llegue Mid-Ohio, que fue donde probé por primera vez un Indy Car, así que por lo menos conozco la pista. Gracias por el apoyo y nos vemos en unas semanas».

